Lanzan SUV eléctrica que más rápido carga en Colombia y compite con BYD, Tesla y más

El Salón del Automóvil de Bogotá 2025 cerró sus puertas con cifras positivas para el sector automotor, en donde la movilidad eléctrica fue una de las protagonistas, al mismo tiempo que llegaba Tesla a Colombia.

Y es que, entre enero y octubre de 2025 se registraron 67.634 matrículas de carros híbridos y eléctricos, un crecimiento del 78,3 % frente al mismo periodo del año anterior, según cifras del RUNT. La mayor parte de ese volumen corresponde a SUV, que representan cerca del 81 % del total matriculado en el segmento electrificado.



¿Cuál es la SUV que más rápido carga en Colombia?

Con ese panorama de fondo, Zeekr —del grupo Geely (dueños de Volvo) y representada por Astara— anunció la llegada de un nuevo integrante a su oferta y presentó oficialmente el Zeekr 7X, que compite directamente con el Model Y de Tesla que presentó hace unos días por un precio inferior.

José Luis Porras, Brand Manager de Zeekr en el país, señaló que la feria funciona como un espacio estratégico para acercarse al público: “este evento nos permite mostrar quiénes somos: una marca premium enfocada en el diseño, la tecnología y en ofrecer una experiencia de conducción superior”.

Zeekr 7X Foto: Blu Radio

Qué ofrece el nuevo Zeekr 7X

El Zeekr 7X se exhibe en tres configuraciones (Sport RWD, Premium RWD y Flagship AWD) y llega con una versión que alcanza hasta 630 hp combinados y acelera de 0 a 100 km/h en 3,8 segundos, mientras que la autonomía declarada para la versión Premium RWD llega a 615 km bajo el ciclo WLTP.



El interior incorpora el concepto que la marca describe como un “living room on wheels”, con elementos como asientos con funciones de masaje, ventilación y calefacción, tapicería en cuero Nappa, sistema de sonido Dolby 7.1.4 de 2.160 W ajustado por inteligencia artificial y techo panorámico.

La cabina integra una pantalla central mini-LED de 16 pulgadas, un Head-Up Display con realidad aumentada, reconocimiento facial, y compatibilidad inalámbrica con CarPlay y Android Auto. También incluye el sistema de asistencia ZEEKR AD, compuesto por 12 funciones semiautónomas.

El modelo recibió en julio el iF Design Award 2025, reconocimiento que obtuvo por su concepto “Hidden Energy Design”, desarrollado en el estudio global de la marca en Gotemburgo, Suecia.

Zeekr 7X Foto: Blu Radio

Publicidad

¿Cuánto demora en cargar?

Según la información revelada por la marca, el Zeekr 7X es actualmente la SUV eléctrica que más rápido carga en Colombia, al lograr pasar del 10 al 80 % en aproximadamente 10 minutos bajo pruebas reales, siempre que cuente con la infraestructura capaz de suministrar potencias superiores a 480 kW.

El SUV se venderá en cinco colores: Gris Tecno, Blanco Cristal, Verde Selva, Negro Phantom y Azul Egeo. Tendrá garantía de 5 años o 120.000 km para el vehículo y 8 años o 160.000 km para la batería de alto voltaje.

El crecimiento del segmento electrificado acompaña también el repunte general del sector automotor. Las matrículas totales de vehículos nuevos llegaron a 200.435 registros entre enero y octubre, un aumento del 30,1 % frente al mismo lapso de 2024.