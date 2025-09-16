Mecánico con 50 años de experiencia revela estafas más comunes al ir al taller: “Cuidado con las …”

Una de los aspectos que más valoran los conductores es tener un mecánico de confianza, pues ir a un taller no siempre da incertidumbre. Para muchos, llevar el carro a una revisión significa no saber si la reparación sugerida es realmente necesaria.

Ante esta situación, la voz de expertos cobra relevancia, en especial cuando se trata de quienes llevan décadas diagnosticando y reparando automóviles.

Uno de ellos es Scotty Kilmer, mecánico estadounidense con más de 50 años de experiencia y que hoy suma más de 6,5 millones de suscriptores en YouTube.

En una de sus más recientes publicaciones, el especialista se refirió a las artimañas más comunes que, según él, pueden aparecer en los talleres y ofreció pautas prácticas para que los propietarios de vehículos identifiquen cuándo una reparación es indispensable y cuándo no lo es.

¿Por qué es importante verificar antes de autorizar un trabajo mecánico?

Kilmer insiste en que el conocimiento básico es la primera herramienta contra el engaño. Una simple verificación antes puede evitar que el cliente acepte intervenciones innecesarias. El mecánico puso de ejemplo con pastillas de frenos:

Publicidad

“Si el pedal de freno no se hunde o vas por la autopista a 100-110 y pisas con fuerza y el volante no tiembla, siguen lo suficientemente gruesas. Si fueran más delgadas que una moneda, sería hora de cambiarlas”, explicó.

¿Cuáles son las estafas más comúnes en el mecánico?

Amortiguadores

El caso de los amortiguadores ocupa un lugar especial en las advertencias de Kilmer. Allí, explicó que algunos talleres recurren a prácticas engañosas para convencer a los clientes de un supuesto daño.

Publicidad

“Un estafador puede rociar aceite aquí (en los guardapolvos) y luego decirte: ‘Mira, está goteando’. Así que antes de ir, haz una foto y si ves que están secos y luego te dicen eso, son estafadores que lo rociaron”, dijo en su video.

Para verificar el estado real de estas piezas, el especialista sugirió realizar una prueba con el vehículo detenido: mover la rueda en diferentes posiciones puede indicar problemas en la barra de dirección o en la rótula. Solo si el carro pierde estabilidad al pasar por baches, añadió, sería momento de cambiar los amortiguadores.

La función principal de los amortiguadores es controlar el movimiento de la suspensión. Foto: Unsplash

Alineación

Otro de los puntos señalados por Kilmer tiene que ver con la alineación. Según sus palabras, este ajuste suele recomendarse aun cuando no es necesario.

“Si los neumáticos se desgastan uniformemente, vas por la carretera recto, (la dirección) no tira para un lado ni para el otro; no necesitas una alineación”, afirmó.

El mecánico agregó que factores como la inclinación de la vía pueden hacer que el carro se desvíe ocasionalmente, sin que eso represente un problema mecánico. Solo cuando la desviación es constante en una carretera plana, aseguró, debe considerarse la alineación.

Publicidad

Es vital prestar atención a los ruidos anómalos en un carro. Foto: AFP

¿Cómo evitar que me estafen en el mecánico?

Más allá de los ejemplos puntuales, Kilmer resumió su mensaje en una misma idea: no aceptar reparaciones sin antes verificar si el vehículo realmente las requiere.

Con esto, el mecánico busca que los conductores reduzcan la posibilidad de ser engañados y que, a la vez, se familiaricen con aspectos básicos del funcionamiento de su automóvil.

Publicidad

“Lo fundamental es ir con los deberes hechos”, recalcó el especialista, subrayando que una revisión previa, incluso casera, puede marcar la diferencia entre un gasto innecesario y un mantenimiento justificado.