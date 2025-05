¿Multas por carril preferencial aplicarán en todas las vías? Dan noticia que molestará a conductores

En diálogo con Mañanas Blu, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, habló sobre la movilidad en la ciudad en el marco de las obras que se están ejecutando. Con más de 1200 frentes de obra abiertos, Galán anunció que a partir de hoy, cómo funcionarán las sanciones a quienes transiten por los carriles preferenciales de Transmilenio.

El cierre se da para que los buses de TransMilenio transiten por los carriles mixtos. Foto: Alcaldía de Bogotá.

"Tendremos que vigilar y sancionar a aquellos que bloqueen el paso, pero no perseguiremos a quienes se desplacen por estas vías", explicó.

La intervención en la Caracas para el metro, que va desde la 26 a la 72, ha causado una presión notable en la movilidad. La ciudad busca implementar medidas que mitiguen esto y permitan un flujo vehicular adecuado.

En el marco de esta movilidad, los comerciantes plantearon la preocupación de cómo recibir mercancías, y el alcalde respondió que deberán utilizar calles aledañas, especialmente durante horas pico.

"No podemos permitir que se bloquee un carril ya que eso provoca embudos y afecta a todos", afirmó. Además, se mencionó que la cicloruta ha tenido cierta ocupación en horarios pico, pero se analizará su continuidad.

"El proyecto original de Transmilenio necesitaba una revisión. No estuve de acuerdo con eliminar el tráfico mixto en la séptima", explicó Galán.

La Secretaría de Movilidad quiere agilizar el tránsito de buses del SITP por la carrera Séptima. Foto: Movilidad Bog

En términos de sanciones, afirmó que las multas serían más efectivas con apoyo de videos y cámaras, buscando educar y sancionar a quienes violan las normas.

En ese sentido, reflexionó y aseguró que buscará que esas sanciones por estacionar en vías principales se expanda por toda la ciudad y sus principales vías.

"Hay que ejercer control y no se está ejerciendo control y tenemos que lograr ejercer control en las vías principales. Esto yo quiero que lo repliquemos en todas las vías principales y lo vamos a hacer", dijo.

Accidente en la Avenida NQS. Foto: Bogotá Tránsito

Y agregó: "No puede quedarse gente parqueada en la 30, en la Autopista Norte, en las Américas. Tenemos que lograr implementar eso. Otras vías son para parquear, no las vías principales, no las vías arterias. No se puede quedar nadie bloqueando porque eso es lo que nos genera cuellos de botella en las vías principales de Bogotá", respaldó.

