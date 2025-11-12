Arrestan a mujer que apuñaló a su hermanito de dos años: “Una voz me lo ordenó”

Un estremecedor caso de violencia intrafamiliar conmociona a Estados Unidos luego de que una joven de 20 años, identificada como Marlene Rodríguez, fuera arrestada tras apuñalar a su hermano menor de apenas dos años en su vivienda en Nueva Jersey.

El incidente ocurrió el pasado 1 de noviembre, cuando las autoridades recibieron una llamada al 911 alertando sobre una emergencia en el domicilio familiar. Al llegar al lugar, alrededor de las 2:30 de la tarde, los agentes encontraron al pequeño con varias heridas de arma blanca, aunque aún consciente.

Según el reporte policial, la madre de los menores escuchó los gritos provenientes de la habitación y, al ingresar, encontró al niño tendido en el suelo con heridas en el pecho y un cuchillo ensangrentado junto a él.

Durante su detención, Rodríguez aseguró que una voz en su cabeza le ordenó atacar a su hermano, lo que ha llevado a las autoridades a considerar la posibilidad de que padezca un trastorno mental no diagnosticado. Actualmente, la joven se encuentra bajo custodia mientras se le realiza una evaluación psiquiátrica.



El menor fue trasladado de urgencia al Centro Médico Universitario Jersey Shore, en Neptune, donde los médicos lograron estabilizarlo tras atender una herida en el pulmón y un corte en la pared del corazón. Su estado es reportado como estable, aunque permanece bajo observación médica.

Las autoridades locales continúan con las investigaciones y el Departamento de Servicios de Menores y Familias evalúa el entorno familiar para determinar las condiciones en que vivían los niños.