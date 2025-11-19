Arrestan a mujer que habría mandado a asesinar a su hija para obtener una herencia

La Policía Civil de Brasil detuvo a una mujer señalada de ser la autora intelectual del asesinato de su hija, Allany Rayanne Santos, de 24 años, en un caso que ha causado conmoción en el estado de Pernambuco. De acuerdo con las autoridades, el móvil del crimen habría sido una herencia que la joven había recibido recientemente de su abuelo.

El hecho ocurrió en Caruaru, donde Allany fue encontrada sin vida dentro de su vivienda. Su cuerpo estaba maniatado y presentaba heridas de arma blanca. Un día después del hallazgo, los investigadores capturaron a un sospechoso que inicialmente negó su participación, pero terminó confesando al ser confrontado con inconsistencias en su relato y con un video que lo ubicaba en la escena del crimen.

“Él culpó a la madre de haber ordenado la muerte de la víctima”, explicó el comisario Eric Costa al medio g1. Según el testimonio del detenido, mantenía una relación con la madre de la joven y acudió a la casa bajo el pretexto de realizar una ceremonia religiosa. Una vez allí, torturó a Allany para obligarla a transferir el dinero de la herencia. Al no lograrlo, decidió asesinarla.

La madre de la víctima, Andrea Maria dos Santos, había sido citada previamente por la policía y regresó este martes a la comisaría para ampliar su declaración. Durante el interrogatorio, cayó en múltiples contradicciones, lo que reforzó las sospechas en su contra.



“Su versión de los hechos no es creíble. Todas las pruebas que hemos recabado hasta ahora nos llevan a creer que ella es la autora intelectual del crimen, junto con su compañero, que fue arrestado horas antes”, afirmó el comisario Costa.