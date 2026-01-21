Así habría ocurrido el choque de los dos trenes en España: recrean una simulación del accidente

El choque de dos trenes de alta velocidad en España fue catalogado como la mayor tragedia ferroviaria registrada en el país en los últimos diez años, según medios locales, pues el hecho dejó 43 personas fallecidas y más de un centenar de heridos.

Las autoridades advirtieron que el balance de víctimas mortales podría incrementarse, ante la posibilidad de que aún haya personas atrapadas en los vagones afectados y reportes iniciales de desaparecidos, mientras que, frente a la magnitud de la tragedia, el presidente Pedro Sánchez decretó tres días de luto nacional y anunció el inicio de las investigaciones para esclarecer las causas del accidente.

El choque ocurrió en la tarde del domingo 18 de enero en el sector de Adamuz, en la provincia de Córdoba; no obstante, el siniestro también abrió múltiples preguntas, dado que se produjo en un tramo recto de la vía, recientemente intervenido (según informes locales) y en trenes de nueva generación que habían pasado por revisiones técnicas recientes.

Frente a esto, en redes sociales circula un video recreando una simulación sobre cómo habría ocurrido el choque de ambos trenes.



Recrean choque de trenes en España

La presunta simulación del accidente de los trenes en Córdoba se basa en las investigaciones técnicas que hasta el momento han adelantado las autoridades. De acuerdo al medio local Madrid Información, estas serían las hipótesis que se tienen hasta el momento sobre lo ocurrido.



Es importante aclarar que la simulación difundida reconstruye de manera visual cómo podría haberse producido el accidente, a partir de las primeras informaciones disponibles hasta el momento. “El material audiovisual tiene un carácter explicativo y busca ofrecer al público una herramienta para comprender mejor la secuencia de los hechos, sin emitir conclusiones definitivas”, indica el medio.

Tren de alta velocidad Iryo en España. Foto: AFP.

La hipótesis que tiene mayor fuerza es que, según la recreación, los dos últimos vagones de uno de los trenes habrían descarrilado y, por causas que aún se desconocen, invadieron el sentido contrario de la vía.

En ese trayecto circulaba el tren Alvia con destino a Huelva, que habría impactado de frente contra el otro convoy a una velocidad cercana a los 200 kilómetros por hora, lo que explicaría la magnitud de los daños.

Una segunda hipótesis, pero que no tiene mucha fuerza, plantea que el descarrilamiento inicial pudo haber provocado el segundo sin que existiera un choque directo, lo que daría cuenta de los daños menores en uno de los trenes.

Testimonios recogidos tras el siniestro indicaron que, momentos antes del accidente, se percibió una fuerte vibración.



Video de la simulación de cómo habría ocurrido el choque