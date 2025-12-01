Bebé de un año muere tras caer del vehículo y ser atropellado accidentalmente por su madre

Un lamentable accidente ocurrido el pasado sábado 29 de noviembre en el municipio de Santiago, Nuevo León, dejó como resultado la muerte de un bebé de apenas un año, luego de caer de una camioneta y ser atropellado accidentalmente por su propia madre mientras ingresaban al estacionamiento de un centro comercial.

El hecho tuvo lugar alrededor del mediodía, en el kilómetro 248 de la Carretera Nacional, a la altura de la calle José Mariano Abasolo, zona cercana a la Villa de Santiago. De acuerdo con testigos consultados por medios locales, el menor habría perdido el equilibrio y cayó al pavimento justo cuando el vehículo avanzaba lentamente hacia uno de los cajones de estacionamiento. En cuestión de segundos, la llanta trasera alcanzó al pequeño, provocando lesiones que acabaron con su vida de manera inmediata.

La camioneta, de color azul marino, era conducida por la madre del menor, quien no se percató del momento en que el bebé cayó del interior del vehículo. La escena generó consternación entre los visitantes del centro comercial y ha despertado indignación en la comunidad, que lamentó la tragedia y cuestionó las circunstancias en que ocurrió.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y personal de Protección Civil acudieron al lugar tras recibir el reporte de emergencia. Al llegar, confirmaron el fallecimiento del niño. Minutos después, agentes ministeriales y peritos de la Fiscalía arribaron para iniciar las diligencias correspondientes y recabar información que permita esclarecer a detalle cómo se desarrollaron los hechos.



Las autoridades no han revelado la identidad de la madre ni la del menor, a la espera de que la Secretaría de Seguridad del Estado de Nuevo León emita una actualización oficial. Mientras tanto, el caso continúa bajo investigación.