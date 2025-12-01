En vivo
Blu Radio  / Mundo  / Bebé de un año muere tras caer del vehículo y ser atropellado accidentalmente por su madre

Bebé de un año muere tras caer del vehículo y ser atropellado accidentalmente por su madre

La camioneta era conducida por la madre del menor, quien no se percató del momento en que el bebé cayó del interior del vehículo.

Bebé de un año muere tras caer del vehículo y ser atropellado accidentalmente por su madre
Bebé de un año muere tras caer del vehículo y ser atropellado accidentalmente por su madre
Foto: redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 1 de dic, 2025

