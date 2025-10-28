En vivo
Mundo

Bombardeos de Israel a la Franja de Gaza dejan dos personas muertas y cuatro heridas

Tras el anuncio del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de bombardear inmediatamente el territorio palestino se han registrado tres bombardeos en la Franja.

Franja-Gaza-AFP.jpg
Franja de Gaza
Foto: AFP
Por: EFE y AFP
|
Actualizado: 28 de oct, 2025

La Defensa Civil de la Franja de la Franja de Gaza anunció que uno de los ataques por parte del Ejército Israelí en la Franja le arrebató la vida a dos personas, mientras que otras cuatro resultaron heridas.

En un comunicado, este cuerpo de rescate confirmó los primeros fallecidos en la oleada de ataques que lanzó este martes por la noche (hora local) Israel en Gaza, esto como respuesta a lo que el Gobierno israelí calificó como violaciones del alto el fuego por parte de Hamás.

Gaza-Bombardeo-AFP.jpg
Bombardeo en Gaza, archivo.
Foto: AFP

El ataque se produjo en una casa de la familia Al Banna en el barrio de Sabra del sur de la ciudad de Gaza, según lo indicado por el portavoz de la defensa Civil, Mahmud Basal.

"Dos civiles murieron y otros cuatro, entre ellos un niño y un bebé, resultaron heridos en un ataque aéreo israelí contra una vivienda (...) en el barrio de al Sabra, en el sur de Ciudad de Gaza", indicó Basal.

En desarrollo...

