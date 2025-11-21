Buque de guerra de EE. UU. interceptó a un petrolero ruso con destino a Venezuela

Un inusual incidente marítimo en el Caribe ha encendido las alertas sobre las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos. Un petrolero ruso sancionado realizó un giro de 180 grados cuando se dirigía a Venezuela, luego de que un destructor estadounidense se interpusiera en su ruta cerca de la costa venezolana, según información revelada por Bloomberg.

El buque ruso, identificado como Seahorse, transportaba un cargamento de nafta con destino a Venezuela el pasado 13 de noviembre, cuando el destructor estadounidense USS Stockdale apareció en su trayectoria. Ante la maniobra del barco de guerra, el petrolero cambió su rumbo de forma abrupta y se dirigió hacia Cuba. Desde entonces, el Seahorse ha intentado acercarse a aguas venezolanas en dos oportunidades, pero ha retrocedido en ambas ocasiones, quedando detenido en el Caribe.

De acuerdo con Bloomberg, no está claro qué buscaba exactamente el buque estadounidense al posicionarse frente al petrolero ruso. Un vocero del Comando Sur de Estados Unidos declinó hacer comentarios sobre los movimientos del USS Stockdale.

Maduro - Putin Foto: AFP

Los patrones de navegación han llamado la atención, pues los buques rusos que transportan combustible rara vez realizan giros en U o permanecen inactivos en la transitada ruta comercial que conecta a Cuba con Venezuela.



El USS Stockdale llegó al Caribe a finales de septiembre como parte de un despliegue de más de una docena de buques de guerra destinados a apoyar las operaciones antinarcóticos impulsadas por el entonces presidente Donald Trump. El Seahorse, por su parte, está bajo sanciones del Reino Unido y la Unión Europea y es uno de los cuatro buques rusos que suministran nafta a la industria energética venezolana, afectada por las restricciones internacionales.

El petrolero había entregado un cargamento a finales de octubre antes de dirigirse a Cuba, desde donde emprendió su fallido intento de regresar a Venezuela.

La Casa Blanca, el Kremlin y el Ministerio de Información de Venezuela no respondieron a las solicitudes de comentarios realizadas por la agencia sobre el tema.

