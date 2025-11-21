En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Universidad Nacional
Verónica Alcocer
Maduro
Liga colombiana

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Buque de guerra de EE. UU. interceptó a un petrolero ruso con destino a Venezuela

Buque de guerra de EE. UU. interceptó a un petrolero ruso con destino a Venezuela

El buque ruso, identificado como Seahorse, transportaba un cargamento de nafta con destino a Venezuela el 13 de noviembre.

Publicidad

Publicidad

Publicidad