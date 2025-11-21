En vivo
Presidente Petro insiste en un "gobierno de transición compartido" para Venezuela

Presidente Petro insiste en un “gobierno de transición compartido” para Venezuela

El mandatario colombiano considera que el modelo del Frente Nacional es un ejemplo que se podría implementar para superar la crisis política en el vecino país.

