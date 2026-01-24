En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emergencia económica
Padre Camilo Torres
Aranceles de Ecuador
Concierto Bad Bunny

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Cae red de trata de personas gracias a testimonio clave: iban a trabajar como supuestas "masajistas"

Cae red de trata de personas gracias a testimonio clave: iban a trabajar como supuestas "masajistas"

Las víctimas fueron engañadas con supuestas ofertas laborales con salarios prometedores, para luego ser sometidas a condiciones de esclavitud y trabajo forzado.

Publicidad

Publicidad

Publicidad