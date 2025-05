Cardenal uruguayo considera posible un papa latinoamericano, aunque poco probable

El cardenal de Uruguay , Daniel Sturla, no descartó que el próximo papa pueda ser latinoamericano, aunque ve improbable que esto vaya a suceder.

Así lo indicó en una rueda de prensa telemática que brindó desde Roma este martes, un día antes de ingresar al cónclave para escoger al sucesor del papa Francisco.

"Yo no descarto que pueda ser un papa latinoamericano, la verdad no lo descarto, pero no me parece que vaya a ser. Es solamente una opinión. De repente sale un papa latinoamericano y van a decir que Sturla no sabía nada", dijo.

Más allá de esto, apuntó que es "importante" el lugar del que sea el próximo sumo pontífice y recordó que hay experiencias que tienen que ver con el lugar del que una persona proviene.

"Pensemos en el papa polaco Juan Pablo II. Fue muy importante ese papa en ese momento de la historia Europa . No fue lo mismo que estuviera o no estuviera un Juan Pablo II que conocía por dentro el sistema comunista y había vivido experiencias muy fuertes en su vida ya sea con el nazismo, con el comunismo y era de una iglesia que había mantenido muy fuera la fe en una sociedad que era contraria", explicó Sturla.

En ese sentido, añadió que Francisco, como rioplatense y latinoamericano, llevó las inquietudes que la iglesia de esa región tuvo en los últimos años.

"Sobre todo esa opción preferencial por los más pobres. Por los descartados, como decía el papa Francisco . Ese es uno de los legados que creo que el papa ha dejado a la iglesia", dijo el uruguayo.

Por otro lado, Sturla dijo que en este momento hay serenidad y que ese ha sido el tono de las congregaciones generales: "Hay un ambiente sereno, un ambiente de búsqueda de lo que dios quiere. Somos hombres de fe y lo que queremos hacer, desde perspectivas distintas, es tratar de ver cuál es el papa que dios quiere y el mundo necesita en este momento".

Finalmente, consultado por el cónclave que comenzará este miércoles, dijo que no sabe cuánto podría durar e indicó que algunos creen que puede ser de uno o dos días.

"Yo creo que ojalá dure todo lo que tenga que durar. Si son tres, cuatro o cinco días me parece que está bien, porque para llegar a la mayoría de dos tercios supone que tiene que haber un consenso muy grande sobre la persona que en definitiva va a ser el papa. No puede haber prisa", concluyó.

En pocas horas, los cardenales ingresarán a la Capilla Sixtina para elegir al sucesor del papa Francisco, quien falleció el pasado 21 de abril a los 88 años.