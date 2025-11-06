En vivo
Mundo  / Cuatro detenidos en Argentina tras caída de avioneta boliviana que transportaba cocaína

Cuatro detenidos en Argentina tras caída de avioneta boliviana que transportaba cocaína

Los detenidos pertenecerían a una organización dedicada al narcotráfico entre Argentina y Bolivia y los paquetes de droga que se encontraron estaban marcados con el logo de unas reconocidas carteras de lujo.

Cuatro detenidos en Argentina tras caída de avioneta boliviana que transportaba cocaína
La avioneta tenía más de 228 kilogramos de cocaína.
Fotos: capturas tomadas de redes sociales
Por: EFE
|
Actualizado: 6 de nov, 2025

