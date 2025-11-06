Cuatro detenidos en Argentina tras caída de avioneta boliviana que transportaba cocaína

Cuatro personas fueron detenidas tras la caída de una avioneta con matrícula boliviana que transportaba cocaína, en una zona rural cercana a la capital de la provincia argentina de Salta (norte), donde se decomisaron un total de 364 kilos del alcaloide.

El fiscal federal Eduardo Villalba confirmó el pasado miércoles la detención del piloto y el copiloto, de nacionalidad boliviana, y de otras dos personas, cuya nacionalidad no fue precisada, y que serían parte de una organización dedicada al narcotráfico entre Argentina y Bolivia.

Tras un rastreo en una finca de la localidad de Rosario de la Frontera, se hallaron más de 224 kilos de cocaína enterrados y dos vehículos que serían utilizados como apoyo, uno de ellos incinerado.

Los dos tripulantes de la avioneta fueron detenidos en la terminal de autobuses de Rosario de la Frontera, mientras que los otros dos presuntos integrantes de la organización fueron capturados en la zona.



En el operativo intervinieron efectivos de Gendarmería Nacional, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y Policía de Salta.

El fiscal Villalba destacó la cooperación de las tres fuerzas de seguridad y confirmó que tanto la aeronave como el vehículo de apoyo presentan daños totales por el impacto y el fuego.

Las investigaciones intentarán determinar la causa del accidente, que habría sido registrado en video por un trabajador rural.

Fuentes de la investigación indicaron que los paquetes de droga estaban marcados con el logo de unas reconocidas carteras de lujo, un sello utilizado habitualmente por organizaciones de narcotráfico internacionales.

Según las autoridades judiciales, la localidad Rosario de la Frontera es una zona estratégica para el ingreso de cocaína por vía aérea desde Bolivia, en operaciones conocidas como “bombardeo de droga”, en las que los cargamentos son lanzados a baja altura o descargados tras aterrizajes breves.

Este caso se suma a otros recientes accidentes de aeronaves que trasladaban droga en el territorio argentino, como el ocurrido en la provincia del Chaco en julio de 2023, donde se incautaron 324 kilos de cocaína, y en Pergamino, en Buenos Aires, en 2024, en el que se halló una avioneta incendiada utilizada para el transporte de estupefacientes.