Desafío estructural de China: entre el liderazgo exportador y la fragilidad del consumo interno

En una reciente entrevista, Nehemias Jaen, experto en asuntos asiáticos y exvicepresidente del gobierno de Panamá en China, ofreció un análisis profundo sobre el estado actual de la potencia asiática, destacando que su economía se mantiene firme gracias a una tendencia muy fuerte de exportaciones.

Según Jaén, China está sacando una ventaja competitiva considerable en sus relaciones comerciales con la Unión Europea, la cual ocupa el primer lugar de sus beneficios, seguida de cerca por América Latina, África y el Sudeste Asiático.



El consumo interno: La gran encrucijada estructural

A pesar de su éxito en los mercados internacionales, el gigante asiático enfrenta un desafío interno crítico. Jaén señala que la mayor dificultad estructural para el crecimiento futuro es cómo incentivar y aumentar el consumo interno.

Durante décadas, el país fomentó la atracción de productos extranjeros, lo que ha generado una disparidad persistente entre el consumo de lo producido localmente y las importaciones. Aunque existe una disposición de la población por consumir lo local, el gobierno del Partido Comunista Chino aún no ha logrado dinamizar este sector de manera que equilibre su dependencia de las exportaciones.



Transformación energética y responsabilidad compartida

Uno de los puntos más debatidos es el impacto ambiental de China. Jaen fue enfático al señalar que el país ha dado pasos agigantados en la transformación de su matriz energética, alejándose de los combustibles fósiles para apostar por energías renovables, especialmente la eólica.

Frente a las críticas de Occidente que califican a China como el mayor contaminante del mundo, el experto argumentó que esta es una responsabilidad compartida. Las grandes emisiones son consecuencia de la inversión masiva de cientos de miles de millones de dólares provenientes de Estados Unidos, Canadá y Europa. Durante 30 años, estos países aprovecharon las condiciones laborales y de producción en China para fabricar sus productos, contribuyendo directamente al perfil de emisiones que hoy se critica.



Escuche aquí la entrevista: