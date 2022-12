La muerte de Keylor Gamboa, un joven de tan solo 19 años, conmocionó a Costa Rica. Según datos preliminares de las autoridades el joven, quien se encontraba caminando con su novia a altas horas de la madrugada por el por el barrio Pinto de San Pedro de Montes de Oca, fue asesinado por defender a su pareja de delincuentes que pretendían abusar sexualmente de ella.

Según familiares de la víctima, Keylor Gamboa y su novia se encontraban celebrando sus éxitos académicos, pues el joven de 19 años hace pocos días se había graduado de auxiliar de contabilidad. Sin embargo, la dicha se convirtió en tristeza cuando, repentinamente, un delincuente acorraló a la pareja en una parada del bus del sector y amenazó con un arma blanca.

En medio del intento de robo, el delincuente intentó abusar sexualmente de la pareja sentimental de Keylor Gamboa, por lo que este decidió defenderla. El criminal, al ver que Gamboa se resistió a la amenaza, procedió a clavarle su arma blanca en el cuello, causándole la muerte al instante.

Miembros de la Policía de Costa Rica, de inmediato, acudieron a la escena del crimen y gracias a un cero lograron detener al homicida, quien fue trasladado a un centro médico y, posteriormente, a uno penitencial para que responda por el asesinato.

Luego de los hechos, a solicitud de la Fiscalía, el sospechoso permanecerá cinco meses en prisión preventiva, ya que, según las autoridades, estaba procesado y gozaba de un beneficio carcelario.

El vil asesinato conmocionó a Costa Rica

El asesinato del joven Keylor Gamboa, quien en medio de un asalto murió al intentar que el delincuente no abusara de su novia, conmocionó a Costa Rica, donde la opinión pública exige justicia.

Según la familia de la víctima, Keylor era una persona estudiosa y tranquila, siendo, además, el principal soporte económico de sus padres, quienes actualmente están desempleados.

El tío de la víctima, Jorge Gamboa, sostuvo, además, que Keylor era un joven de buenas costumbres y sin vicios. "Era un muchacho que no tomaba, no fue drogadicto, nunca se fumó un cigarro, no lo vi con una cerveza, un muchacho de mucho respeto incluso trabajaba con los tíos. Era un muchacho valiente, honrado y muy educado, ayudaba siempre a sus padres", aseguró Jorge Gamboa, tío de la víctima.

