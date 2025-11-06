En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Palacio de Justicia
Reficar
Jaime Esteban Moreno
COP30

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Diosdado Cabello cuestiona que la ONU "solo" se pronuncie sobre ataques de EEUU a lanchas

Diosdado Cabello cuestiona que la ONU "solo" se pronuncie sobre ataques de EEUU a lanchas

El Ejército estadounidense asegura que ha hundido diecisiete embarcaciones en varios ataques en los que han muerto al menos 66 personas en aguas del Caribe y del Pacífico.

Publicidad

Publicidad

Publicidad