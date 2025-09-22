EE. UU. usa lucha antidrogas como excusa para intervenir en América Latina: Partido Comunista chino

La distancia entre Colombia y EE. UU., tras la descertificación en la lucha antidrogas, genera reacciones en China. El país asiático, por el contrario, ha fortalecido su relación con Colombia por razones ideológicas y, en esa línea, el viceministro del Departamento Internacional del Comité Central del Partido Comunista se refirió a la decisión del gobierno Trump.

“En cuanto a la lucha antidrogas, podemos cooperar en ese aspecto. China apoya la cooperación en esa materia y en nuestro país tenemos las políticas más severas. Pero Estados Unidos toma como excusa el tema de la droga para interferir en temas internos de diversos países, como con México y el fentanilo. Estados Unidos le echa la culpa a China por su problema con el fentanilo, dice que exportamos los precursores químicos a México para elaborarlo y ya hemos prohibido su exportación. Aun así, siguen tomándolo como excusa y nos suben los aranceles al 20 %”, dijo.



“Si Estados Unidos insiste en una guerra comercial, no tenemos miedo”: Partido Comunista

A propósito de México y la guerra arancelaria, el funcionario aseguró:

“La guerra arancelaria que está iniciando el presidente Donald Trump ha impedido el libre comercio y perjudica la recuperación de la economía mundial, así como la justicia. China ya ha tomado medidas y, si EE. UU. quiere negociar, damos la bienvenida, pero tiene que basarse en el respeto mutuo y el beneficio recíproco. Si EE. UU. sigue insistiendo en una guerra comercial, no tenemos miedo. Vamos a hacer frente y a anunciar medidas, pero esas guerras comerciales no solo perjudican a otros países, sino también a ellos mismos”.

Y es que el Partido Comunista se opone a las medidas arancelarias de EE. UU. porque las considera como una forma de imponer sus intereses propios sobre los demás.



“No nos oponemos a que los países negocien con EE. UU. para conseguir mejores beneficios para sus naciones, pero esto no debe perjudicar a otros. Hay fuentes que dicen que van a subir el arancel a productos importados de China. Eso nos perjudica, pero también a México, porque ustedes importan muchos equipos y repuestos, y eso les genera superávit comercial. Si suben los aranceles, México estaría mostrando que apoya las medidas arancelarias de EE. UU. Esos aranceles no solo afectarán a su país, sino también a la industria de cada nación, incluyendo a Colombia”.

Cabe mencionar que el 5 % de las importaciones colombianas provienen de México: vehículos, maquinaria y herramientas, muchos de ellos con componentes chinos.