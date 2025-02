El Canal de Panamá, compromiso con buques de EEUU y soberanía

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, concluyó su visita oficial a Panamá tras lograr que el país centroamericano se haya comprometido a no renovar un acuerdo comercial con China y a trabajar con la Marina estadounidense para "optimizar la prioridad" del tránsito de sus buques por el Canal.

El Gobierno de Panamá ha querido acercar posturas con Rubio en un intento de rebajar las tensiones por las amenazas de Donald Trump para "recuperar" el Canal de Panamá por la supuesta presencia de China, negada por las autoridades panameñas y que parece tener su origen en la administración de empresas de Hong Kong en dos puertos cercanos a la vía.

Publicidad

Así, el epicentro de la visita de Rubio al país centroamericano, y también de su reunión con el presidente panameño, José Raúl Mulino, han sido la polémica alrededor de la vía interoceánica, China y la migración, otro asunto que marca la agenda del secretario de Estado de EE.UU. en la gira que hace por Centroamérica.

Distancia con China y empresas en el Canal

Tras la reunión entre ambos funcionarios el pasado domingo, Panamá comunicó su intención de no renovar el acuerdo de cooperación económica con China sobre la Nueva Ruta de la Seda firmado en 2017, bajo el mandato del entonces presidente Juan Carlos Varela, a quien el mismo Mulino ha culpado de esa crisis con EEUU.

Rubio aplaudió este lunes dicha decisión y aseguró que es un "gran paso adelante para las relaciones Estados Unidos-Panamá, y para un Canal de Panamá libre".

Publicidad

En diálogo con Mañanas Blu, Aristides Royo, expresidente de Panamá de 1978 a 1982, habló sobre el pulso en ese país por cuenta de las declaraciones de Trump y la relación bilateral con Estados Unidos.

Estados Unidos ha expresado en diversas ocasiones su descontento con el actual gobierno panameño, acusándolo de violar los tratados de neutralidad.

Esta afirmación, que ha sido calificada de absurda por el ex presidente panameño Aristides Royo, ha suscitado dudas sobre el camino a seguir en las relaciones entre ambos países.

Publicidad

"No ha habido una discusión sobre los términos de los tratados en que se diga que han sido violados", argumentó Royo, cuestionando la falta de diálogo entre ambas naciones.

Retaliaciones posibles

Frente a la insistencia de EEUU en que las acciones de Panamá pueden resultar en represalias, es crucial entender las posibles medidas que podrían ser adoptadas. Royo subrayó la importancia del diálogo y la clarificación de las responsabilidades, argumentando que las empresas chinas no tienen control sobre el tránsito del canal, algo que debe ser determinado por la Autoridad del Canal de Panamá.

El futuro del Canal de Panamá

La tensión entre Estados Unidos y Panamá promete ser un tema sobre la agenda en los próximos meses, a medida que las acciones y reacciones entre ambos países se desarrollen.

Publicidad

La situación en el canal es crítica, no solo para Panamá, sino también para el comercio mundial. Las decisiones que tomen ambas naciones en este punto determinarán el futuro del canal y las relaciones latinoamericanas en general.

Escuche aquí la entrevista: