El drama de colombiana varada por cancelación de vuelos en Reino Unido por nueva cepa del COVID-19

La estudiante Laura Lucía Rodríguez viajó a Reino Unido con la ilusión de adelantar su maestría, pero debido a la aparición de la nueva cepa de COVID-19 y la cancelación de vuelos, no ha podido devolverse. La joven afronta una muy difícil situación en Brighton, Londres, pues tiene problemas con temas básicos como el alojamiento.

Según Rodríguez, el acompañamiento de la representación diplomática de Colombia en Reino Unido le dio luces, pero no soluciones.

"Envíe un correo electrónico y después de una semana me respondió una funcionaria del consulado en Londres y me dijo que lo que ella sabía era que todavía el Gobierno todavía no había dado instrucciones claras ni había programado ningún vuelo humanitario. Lo que me aconsejaban hacer mientras tanto era adelantar el trámite con la oficina de Reino Unido para extender la visa", declaró la estudiante.

"En este momento no hay ninguna solución para los ciudadanos colombianos que queremos regresar al país y Avianca no deja reprogramar vuelos hasta que terminen las restricciones", añadió.

