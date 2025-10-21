En vivo
Blu Radio  / Mundo  / Expertos ONU: EEUU viola la soberanía de Venezuela con sus acciones encubiertas y amenazas

Expertos ONU: EEUU viola la soberanía de Venezuela con sus acciones encubiertas y amenazas

Recordaron que el uso de fuerza letal en aguas internacionales sin una base legal viola el derecho internacional del mar y equivale a ejecuciones extrajudiciales.

Despliegue de EE. UU. en mar Caribe
Despliegue de EE. UU. en mar Caribe.
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 21 de oct, 2025

El despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe y las operaciones letales contra embarcaciones frente a la costa venezolana supuestamente involucradas en el narcotráfico constituyen una violación de la soberanía de Venezuela y la Carta de la ONU, aseguraron este martes tres expertos de Naciones Unidas.

"Estas medidas constituyen una escalada extremadamente peligrosa, con graves implicaciones para la paz y la seguridad en la región del Caribe", señalaron en un comunicado conjunto el experto para la promoción de un orden internacional democrático George Katrougalos y los relatores de la ONU sobre lucha antiterrorista, Ben Saul, y ejecuciones extrajudiciales, Morris Tidball-Binz.

EEUU ataca en el Caribe
Nuevo ataque de EEUU a una lancha en el Caribe
Foto: video Defensa de EEUU

Recordaron que el uso de fuerza letal en aguas internacionales sin una base legal viola el derecho internacional del mar y equivale a ejecuciones extrajudiciales, mientras que los preparativos para acciones militares encubiertas o directas contra otro Estado soberano "constituyen una violación aún más grave de la Carta de la ONU".

Katrougalos, Saul y Tidball-Binz afirmaron que la larga historia de intervenciones externas en América Latina "no debe repetirse", por lo que instaron a Estados Unidos a cesar en los ataques y amenazas ilegales, respetar el derecho internacional y reafirmar su compromiso con el multilateralismo.

