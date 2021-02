Falleció la actriz mexicana Lucía Guilmáin a sus 83 años

Lucía Guilmáin, hija de la también actriz Ofelia Guilmáin será recordada por telenovelas como ‘Amigos para siempre’, ‘Un solo corazón’ y ‘El privilegio de amar’.

El encargado de dar a conocer la noticia fue su sobrino Oscar Ortiz a través de su cuenta de Twitter.

“El día de hoy, mi tía, la primera actriz Lucía Guilmáin, dejó el plano terrenal. Mi más sentido pésame a mi primo, a sus nietos, Raúl y Caro. Su nuera, Caro y sus hermanos, Juan, Mona y mi madre, descanse en paz la gran Lucía Guilmáin”, expresó Oscar en un primer mensaje.

Asimismo, dijo: “Qué día tan triste... hoy amanezco sabiendo que Lu ya no me mandará mensajes, ya no podré verla en las reuniones familiares, ya no escucharé más su risa... esa risa maravillosa que contagiaba a cualquiera de alegría”, de quien expresó además que ya no podrá verla más en los escenarios.

Lucía también logró darse un gran lugar en la pantalla gigante con ‘Más negro que la noche’, ‘Longitud de guerra’, ‘Presagio’ y ‘Lanza tus penas al viento’.

Además de sus familiares y allegados, instituciones artísticas que conocieron de cerca el trabajo de la actriz mexicana, expresaron un mensaje de condolencias.