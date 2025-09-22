En vivo
Blu Radio  / Mundo  / ¿Familia de Dj Regio Clown no ha identificado el cuerpo del artista? Esto dice cónsul en México

¿Familia de Dj Regio Clown no ha identificado el cuerpo del artista? Esto dice cónsul en México

El Dj y empresario de 35 años fue reportado como desaparecido el 16 de septiembre. Autoridades mexicanas confirmaron que iniciaron una investigación por homicidio.

Él era Regio Clown, el DJ caleño que fue encontrado sin vida en México junto con B King
Regio Clown fue encontrado sin vida junto con B King
Foto: Instagram @regioclown
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 22 de sept, 2025

Se siguen conociendo detalles de las muertes de los cantantes colombianos Bayron Sánchez Salazar, conocido artísticamente como B-King, y Jorge Luis Herrera Lemos, conocido como Dj Regio Clown, quienes habían sido reportados como desaparecidos desde el pasado 16 de septiembre en medio de una gira musical en México.

En entrevista con Recap Blu, el cónsul de Colombia en México, Alfredo Molano Jimeno, explicó que mientras la familia de B-King ya reconoció oficialmente el cuerpo en la Subprocuraduría Regional de Tlalnepantla, la identificación de Jorge Luis Herrera sigue en trámite.

“Lo que sabemos es que está en proceso de identificación. Existe un cuerpo al que se le están haciendo los procedimientos para que su familia pueda determinar si se trata de su familiar. Estamos solicitando que nos permitan adelantar la identificación a través de medios digitales para agilizar el proceso”, detalló el diplomático.

Molano precisó que el familiar que lidera el proceso de identificación de Dj Regio Clown se encuentra actualmente en Colombia, lo que ha retrasado la diligencia, aunque confirmó que existe disposición de viajar a Ciudad de México para reconocer el cuerpo de manera presencial.

B-King y Dj Regio Clown murieron en mexico.jpgB-King y Dj Regio Clown
B-King y Dj Regio Clown fueron encontrados muertos en México
Foto: Instagram @bkingoficial, @regioclownn y suministrada

El cónsul también recalcó que la prioridad del consulado ha sido el acompañamiento a ambas familias y la coordinación con las autoridades mexicanas para facilitar información y asistencia humanitaria:

“Alertamos de inmediato a la Comisión de Búsqueda de Personas, a la Fiscalía de la Ciudad de México y a la Fiscalía General de la República. Ellos lideraron el proceso de investigación y búsqueda”, afirmó.

Respecto a las posibles causas del crimen, Molano fue prudente y evitó especular:

“Eso es un asunto del que solo pueden hablar la familia y las autoridades. A un consulado le queda mal hacer ese tipo de observaciones”, puntualizó.

Finalmente, sobre la repatriación de los cuerpos, señaló que dependerá de dos factores: el avance de las investigaciones, que ya se adelantan bajo la hipótesis de homicidio, y la decisión de los familiares.

Mientras avanza el proceso de identificación de Dj Regio Clown, la comunidad artística en Colombia y México sigue exigiendo justicia y esclarecimiento del caso que ha conmocionado a ambos países.

