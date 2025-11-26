Fiscal de Venezuela dice que son bienvenidas las conversaciones directas con Trump

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, dijo este miércoles que son bienvenidas las conversaciones directas entre el presidente Nicolás Maduro y su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien ha defendido que sus contactos con el líder chavista son para "salvar muchas vidas".

"El propio presidente de Estados Unidos ha dicho, creo que unas cuatro veces ya, que está ganado ( a favor) a las conversaciones directas con el presidente Nicolás Maduro, bienvenido eso sea", declaró Saab durante una conferencia de prensa en la que presentó un balance de las labores del Ministerio Público (MP), que cumple 56 años de creado.

Saab confió en que "vencerá el diálogo, las conversaciones", en medio de las tensiones con Estados Unidos, que mantiene desde agosto pasado un inédito despliegue naval y aéreo en el Caribe.

En este sentido, dijo que el mandatario venezolano ha tenido "el pulso claro para el diálogo (...) para que las diferencias, en este caso con la administración estadounidense, se diriman por la vía de la conversación".



"Yo pienso que eso es lo que va a pasar", agregó.

El titular del MP rechazó los ataques de Estados Unidos contra una veintena de lanchas en el mar Caribe que, asegura el Gobierno estadounidense, transportaban drogas, y dijo que ha llamado a las Naciones Unidas a que "abra la averiguación correspondiente" para evitar "una escalada" de "hechos como estos".

Trump insistió este martes en que "podría hablar" con Maduro para "salvar muchas vidas" y agregó que se pueden "hacer las cosas por las buenas", pero también "por las malas".

El líder estadounidense defendió su decisión de una posible comunicación con Maduro cuando una reportera a bordo del avión presidencial le cuestionó sobre por qué dialogar con el venezolano si lo han denunciado como supuesto líder de una organización terrorista extranjera: "Podría hablar con él, ya veremos", respondió.

Estados Unidos designó formalmente el lunes al Cartel de los Soles, organización de la que se conoce muy poco y que Washington vincula a la cúpula del Ejército y el Gobierno venezolano, como un grupo terrorista extranjero (FTO), lo que da a la Administración de Trump herramientas adicionales para aumentar la presión sobre el Gobierno de Maduro.

Este martes, el mandatario venezolano declaró que el país enfrenta una "coyuntura decisiva para su existencia" como república, en la que, dijo, está "prohibido fallar" en la defensa de la nación frente a "las amenazas" de Estados Unidos.