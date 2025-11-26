En vivo
Mundo  / Fiscal de Venezuela dice que son bienvenidas las conversaciones directas con Trump

Fiscal de Venezuela dice que son bienvenidas las conversaciones directas con Trump

Tarek William Saab confió en que "vencerá el diálogo, las conversaciones", en medio de las tensiones con Estados Unidos.

Venezuela y Estados Unidos_AFP.jpg
Conflicto entre Venezuela y Estados Unidos
Foto: AFP, referencia
Por: EFE
|
Actualizado: 26 de nov, 2025

