Gobierno Trump no descarta redadas ni captura de migrantes durante el Mundial FIFA de 2026

La celebración del Mundial, que tendrá lugar entre el 11 de junio y el 19 de julio del año próximo y acogerán también Canadá y México, llega en un momento marcado por la dureza de la política migratoria de la Administración Trump.

