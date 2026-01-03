En vivo
Mundo  / "Gracias, Trump": venezolanos reaccionan a captura de Maduro tras operativo

"Gracias, Trump": venezolanos reaccionan a captura de Maduro tras operativo

En medio de lágrimas y arrodillados, algunos venezolanos agradecen la operación que realizó el Gobierno de Trump, pero afirman que hay mucha incertidumbre en el país por lo que pueda suceder.

