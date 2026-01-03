"Gracias, Trump": venezolanos reaccionan a captura de Maduro tras operativo

Luego de la histórica operación llevada a cabo por una unidad de la fuerza de élite de los Delta Force de estados Unidos, que sacaron a Nicolás Maduro y Cilia Flores de Venezuela, los ciudadanos reaccionaron por la caída del dictador tras la orden que emitió Donald Trump.

Blu Radio llegó hasta Cúcuta en la frontera entre Colombia y Venezuela para hablar con algunos ciudadanos, quienes llegaron al puente Simón Bolívar luego de confirmarse la captura de Maduro y su esposa en la madrugada de este 3 de enero. Algunos de ellos expresaron su agradecimiento a Trump.

"La situación muy bien, muy chévere, muy bueno, gracias al señor Trump por haber cambiado a Venezuela, porque eso era lo que se esperaba en Venezuela. No había otra manera", expresó el venezolano Florentino Rodríguez, quien también comentó que muchos connacionales podrían volver al país tras la captura de Maduro.

Otra de las imágenes que Blu Radio captó en vivo fue un ciudadano arrodillado, llorando y agradeciéndole a Dios por la captura de Maduro.



"Por mi mamá, por mis hijos. Gracias, Colombia por brindarle ese cariño a todos nosotros los venezolanos (...) Vamos a ser libres", dijo el hombre en medio de lágrimas, luego de contar que en San Cristóbal también empezó la especulación de precios y, asimismo, se vive incertidumbre por lo sucedido.

Frontera Colombia - Venezuela tras captura de Maduro Foto: Blu Radio

Entretanto, otros ciudadanos que decidieron mantener su identidad protegida, afirmaron que llegaron a Colombia para abastecerse de productos no perecederos para llevarlos a Venezuela ante la incertidumbre que pueda pasar en los próximos días.



¿De qué delito acusan a Maduro?

La fiscal general estadounidense, Pam Bondi, aseguró que Maduro y su esposa serán juzgados en un tribunal federal de Nueva York y recordó la acusación formal que desde 2020 pesa sobre el mandatario del país caribeño por cuatro cargos, incluido el de conspiración para el narcoterrorismo.

Vale recordar que el Gobierno de Donald Trump señaló que Maduro es el cabecilla del Cartel de los Soles.