Gripe aviar: Argentina y Uruguay decretan emergencia sanitaria; El Salvador, en "alerta preventiva"

Argentina decretó este miércoles la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional tras la detección de un caso de gripe aviar en la norteña provincia de Jujuy, informaron fuentes oficiales.

“La confirmación del ingreso del virus en el país nos pone más en alerta, pero no nos sorprende“, aseguró el secretario de Agricultura de Argentina, Juan José Bahillo, en una rueda de prensa en Buenos Aires.

El funcionario señaló que el primer caso de este virus en el país procede de un ave silvestre encontrada en la Laguna de Pozuelos, en la región más septentrional de la provincia de Jujuy.

Tras la detección de este contagio, Bahillo adelantó que se reforzarán los controles en frontera y las evacuaciones dentro del propio territorio, dedicando especial atención a las granjas de producción avícola.

Publicidad

“Nos permitimos ser optimistas en que (el virus) no estaría ingresando en los sectores productivos, pero eso no significa que no tengamos los controles”, apuntó el secretario de Agricultura, quien subrayó la importancia de transmitir “tranquilidad” a la comunidad.

“No hay ningún riesgo que a través del consumo se pueda adquirir la enfermedad. Queremos ser claros en que solamente una manipulación indebida o una actitud desaprensiva puede provocar algún contagio en humanos, pero esto es absolutamente excepcional”, explicó Bahillo.

En tanto, Uruguay, también fronterizo con Argentina, decretó este miércoles la emergencia sanitaria en su territorio por la detección de un caso de gripe aviar en la Laguna Garzón, ubicada en el sureste del país.

Publicidad

El pasado 8 de febrero, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió por medio de un comunicado oficial sobre la propagación de esta enfermedad en mamíferos en diferentes regiones del mundo.

La influenza aviar afecta principalmente a las aves domésticas y se clasifica en dos subtipos en función de dos proteínas de superficie y es considerada altamente mortal, de acuerdo con la OMS.

Pese a que se trata de una enfermedad de animales, es posible la transmisión a humanos que tengan contacto con aves enfermas.

Publicidad

El Salvador, también en "alerta preventiva" por gripe aviar

Las autoridades de Agricultura, Salud y Medio Ambiente de El Salvador se encuentran en "alerta preventiva continuada" y en "permanente vigilancia" ante la gripe aviar, provocada por el virus H5N1 en aves silvestres, y por el momento no registra casos, informaron este miércoles fuentes oficiales.

El titular del Ministerio de Agricultura, Óscar Guardado, señaló durante una breve conferencia de prensa que "El Salvador está libre de esta enfermedad" y aseguró que el país se encuentra "en alerta preventiva de manera continuada y permanente, y en una permanente vigilancia en los lugares de pasos de aves migratorias".

Publicidad

Indicó que se está realizando un trabajo coordinado con el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (Oirsa), con sede en San Salvador, y con la industria avícola salvadoreña.

El ministro de Medio Ambiente, Fernando López, apuntó que se ha establecido un protocolo de influencia aviar junto con los ministerios de Salud y Agricultura para "mantener un permanente monitoreo".

Por su parte, Francisco Alabí, titular de la cartera de Salud, aseguró que "actualmente no existe ningún caso de influencia aviar ni en aves, ni en humanos".

Puede ver: