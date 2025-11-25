En vivo
Blu Radio  / Mundo  / Guerras, Trump y fenónomenos climáticos: diez acontecimientos destacados del 2025 en el mundo

Guerras, Trump y fenónomenos climáticos: diez acontecimientos destacados del 2025 en el mundo

Política, guerras, economía, clima y más, engloban los hechos más importantes que han marcado el mundo en este 2025. ¿Cuál cree que haría falta?

Trump – Gaza – Papa – Robo Museo – Ataques Caribe
Trump – Gaza – Papa León XIV – Robo Museo Louvre – Ataques de EEUU en el Caribe
Fotos: AFP
Por: AFP
|
Actualizado: 25 de nov, 2025

