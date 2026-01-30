Habla mujer que le quitó la vida a su hermana de 14 años: "Iba a salvarla de un monstruo"

Un drama familiar terminó en tragedia luego de que una joven de 22 años se entregara voluntariamente a las autoridades tras admitir su participación en un hecho que acabó con la vida de su hermana menor, de apenas 14 años.

Entre lágrimas y visiblemente afectada, la mujer reconoció que nada justifica lo ocurrido y aseguró que su intención era protegerla de una situación de violencia que, según dijo, venía sufriendo desde hacía tiempo.

Los hechos ocurrieron en San Francisco de Macorís, en República Dominicana, donde Ankelsy Valerio de Jesús es señalada de causar la muerte de Aneisy Ceballos de Jesús y herir de gravedad a la pareja sentimental de la adolescente, un joven de 20 años.

En un video que circula en redes sociales, la acusada relató cómo se originó el conflicto. “Él y yo veníamos discutiendo, porque yo le dije a él que por favor no le diera a Anelsy, porque su familia es guapa y ella tiene poca familia, y yo voy a salir a defenderla porque es mi hermana”, dijo la joven en un video publicado en redes sociales. También confesó: “Lo que yo hice no tiene perdón”.



Ankelsy Valerio de Jesús, de 22 años, se entregó a las autoridades. Foto: Redes sociales

Valerio de Jesús aseguró que vecinas del sector le habían advertido sobre las agresiones físicas que sufría la menor. “No fue a mi hermana los disparos, fue hacia él. Yo pensé que iba a librar a mi hermana de un monstruo y el monstruo terminé siendo yo, yo nunca le tiré a ella”, afirmó, al insistir en que su objetivo no era hacerle daño a la adolescente.

Sobre el arma utilizada, explicó: “Por donde yo vivo hay unas casas abandonadas, esa arma estaba ahí y hasta un chasis... Salí, me acordé de eso y salí y le tiré a él, pero no fue a mi hermana. Lo que yo hice no tiene perdón, no puedo decirle nada”.

Publicidad

Tras los disparos, Aneisy fue trasladada al hospital San Vicente de Paúl, donde falleció mientras recibía atención médica. Su pareja resultó gravemente herido. La joven huyó del lugar con el arma en la mano, lo que activó un operativo de búsqueda por parte de la Policía Nacional y el Ministerio Público.