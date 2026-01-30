En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Corte Constitucional
Vuelos a Venezuela
Emergencia económica
Estados Unidos - Cuba

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Habla mujer que le quitó la vida a su hermana de 14 años: "Iba a salvarla de un monstruo"

Habla mujer que le quitó la vida a su hermana de 14 años: "Iba a salvarla de un monstruo"

Una joven se entregó a las autoridades tras admitir su participación en la muerte de su hermana de 14 años.

Publicidad

Publicidad

Publicidad