En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Corte Constitucional
Vuelos a Venezuela
Emergencia económica
Estados Unidos - Cuba

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Habla por primera vez para Colombia Elkana Bohbot, el israelí secuestrado por Hamás

Habla por primera vez para Colombia Elkana Bohbot, el israelí secuestrado por Hamás

Tras 738 días de cautiverio en Gaza, Elkana Bohbot rompe su silencio en una entrevista exclusiva con El Radar de Blu Radio. Relata los horrores vividos bajo tierra, la fe que lo sostuvo y la lucha de su esposa por su liberación.

Publicidad

Publicidad

Publicidad