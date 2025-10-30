En vivo
Hamás anuncia que entregará a Israel los cuerpos de dos rehenes tras reanudarse cese al fuego

Hamás anuncia que entregará a Israel los cuerpos de dos rehenes tras reanudarse cese al fuego

Israel declaró que reanudará el cese al fuego luego de que el pasado martes volvieran a producirse ataques en el sur de Gaza tras la entrega de Hamás de los restos parciales de un rehén que había sido previamente recuperado, lo que Israel consideró como una violación del acuerdo.

Guerra Hamás
Por: AFP
|
Actualizado: 30 de oct, 2025

El brazo armado de Hamás anunció que entregará este jueves, 30 de octubre, los restos de otros dos rehenes, tal y como exige el acuerdo con Israel para el alto el fuego en Gaza.

Las Brigadas Ezedin al Qasam "entregarán los cuerpos de dos prisioneros israelíes a las 16H00, hora de Gaza", las 14H00 GMT, afirmó el grupo en su cuenta de Telegram.

Hasta ahora, los combatientes islamistas han devuelto los restos mortales de 15 de los 28 rehenes fallecidos que Hamás había acordado devolver en virtud del acuerdo.

Hamás libera al soldado estadounidense Edan Alexander, rehén en Gaza
Hamás libera al soldado estadounidense Edan Alexander, rehén en Gaza
Foto: AFP

¿Por qué volvieron los ataques a la Franja de Gaza?

Israel lanzó una serie de bombardeos contra Gaza en la noche del martes tras un ataque que mató a un soldado israelí en el sur del territorio palestino.

La Defensa Civil de Gaza, una agencia de rescatistas que opera bajo la autoridad de Hamás, afirmó que los bombardeos mataron a más de 100 personas, entre ellas decenas de niños, siendo esta la noche más mortífera desde que entró en vigor el alto el fuego, el 10 de octubre.

El miércoles por la mañana, Israel anunció la reanudación del alto el fuego en Gaza.

Gaza-Bombardeo-AFP.jpg
Bombardeo en Gaza, archivo.
Foto: AFP

Por su parte, Hamás afirmó que sus combatientes no estaban vinculados al incidente en el que murió el soldado y reiteró su compromiso con el alto el fuego respaldado por EEUU.

No obstante, retrasó la entrega de los restos de un rehén fallecido y advirtió que cualquier "escalada" dificultaría la búsqueda y recuperación de cuerpos.

El grupo islamista recibió críticas el lunes tras entregar restos parciales de un rehén previamente recuperado, lo que Israel consideró una violación del alto el fuego.

Hamas había afirmado que se trataba del 16º de los 28 cuerpos acordados para la devolución, pero los exámenes forenses determinaron que se entregaron restos parciales de un rehén cuyo cuerpo ya había sido devuelto a Israel dos años atrás, según el gobierno israelí.

