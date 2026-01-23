ICE detiene a exalcalde venezolano refugiado en EEUU: correría peligro si es deportado a Venezuela

La reciente detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) al exalcalde venezolano Carlos García encendió las alarmas entre organizaciones políticas y de derechos humanos. El arresto fue confirmado por María Beatriz Martínez, presidenta del partido opositor venezolano Primero Justicia.

Durante una entrevista en Recap Blu, Martínez advirtió que la vida del exmandatario local estaría en grave riesgo si es deportado a Venezuela.

García, quien fue alcalde del municipio Libertador del estado Mérida entre 2013 y 2017, fue detenido por agentes de ICE cuando acudía de manera regular a una cita migratoria en Cincinnati, como parte de su proceso de solicitud de asilo en Estados Unidos.

Según relató Martínez, el exalcalde es un perseguido político del régimen de Nicolás Maduro desde 2017, año marcado por masivas protestas opositoras en Venezuela. En ese contexto, el Tribunal Supremo de Justicia lo condenó a 15 meses de prisión, lo destituyó de su cargo y lo acusó de desacato, junto a otros alcaldes opositores, responsabilizándolos de las manifestaciones en las calles.



"En ese contexto tuvo que salir de Venezuela, tuvo que refugiarse con su familia en primer lugar lo hizo en Colombia y luego pasó a Estados Unidos donde cumpliendo con todos sus requisitos migratorios", explicó Martínez.

ICE detiene al exalcalde venezolano Carlos García X: @EdinsonFerrerA

¿Cómo lo detuvo ICE?

De acuerdo con la dirigente opositora, la detención ocurrió luego de que su esposa asistiera primero a la cita migratoria y saliera sin inconvenientes. Cuando García ingresó, funcionarios del ICE lo retuvieron y se lo llevaron bajo su custodia, sin que hasta ahora se haya logrado un contacto directo con él, más allá de la notificación oficial de su detención.

Necesitamos poner atención y tratar de solicitar medidas humanitarias para que eviten una posible deportación a Venezuela, que es lo que teme su familia María Beatriz Martínez.

Martínez alertó que una eventual deportación pondría en riesgo inmediato su vida y su seguridad, al considerar que en Venezuela persiste la persecución política. En ese sentido, cuestionó las recientes declaraciones de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez sobre supuestas liberaciones masivas de presos políticos.

"Es absolutamente mentira, tienen a los familiares a las puertas de los santuarios de tortura en las cuales son las cárceles de Venezuela y por supuesto que hay miedo, hay terror y hay peligro no solo para Carlos García sino para todos”, afirmó.

Tras esta grabe denuncia, la familia y oposición en Venezuela espera que se pueda solucionar la situación del exalcalde para que su vida no corra peligro.

"Solicitamos que no se violen principios internacionales de protección de refugiados", concluyó María Beatriz Martínez.