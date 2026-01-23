En vivo
ICE detiene a exalcalde venezolano refugiado en EEUU: correría peligro si es deportado a Venezuela

De acuerdo con la denuncia, fue detenido por agentes de ICE cuando acudía de manera regular a una cita migratoria en Cincinnati, como parte de su proceso de solicitud de asilo en Estados Unidos.

Foto: AFP y @EdinsonFerrerA
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 23 de ene, 2026

