Inmigración se pronuncia tras la captura de influencer colombiana en EE UU: "Extranjera criminal"

Un caso ha generado gran indignación en la comunidad internacional tras la captura de Tatiana Martínez, una influencer colombiana, por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Los Ángeles, California.

Los hechos se registraron el pasado 15 de agosto de 2025 mientras la joven realizaba una transmisión en vivo a través de TikTok. Martínez es una creadora de contenido colombiana, con más de 37.500 seguidores en sus redes sociales, reconocida como voz de los migrantes, que utilizaba sus plataformas para alertar sobre redadas de ICE y denunciar presuntos abusos cometidos por agentes migratorios, compartiendo información en tiempo real.

En los videos que circulan en redes sociales se puede observar el momento en que agentes del ICE sacaron a Martínez de su vehículo Tesla.

BREAKING - Tatiana Martinez, an illegal residing in LA who built a career on social media by doxxing ICE agents and directing her followers to harass them and disrupt their arrests, has now been arrested herself. pic.twitter.com/1o9Paq6A1H — Right Angle News Network (@Rightanglenews) August 16, 2025

A pesar de que ella gritaba repetidamente que no se resistiría a la captura, diciendo: "No espérate. No, no, no wait (...). Me voy a dejar, pero espérate", los policías la sujetaron con fuerza y la sometieron en el suelo.

Los hechos escalaron y la influencer perdió el conocimiento debido a la angustia que le provocó la situación. Por eso, las autoridades solicitaron una ambulancia, que según medio locales, trasladó a Martínez a un centro asistencial para recibir atención médica. Posteriormente, su vehículo fue retirado del lugar con una grúa.



Estados Unidos explica captura de colombiana

Hace unas horas el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), dio información sobre los motivos de la captura de la mujer.

A través de su cuenta de X, la entidad señaló que: "Leidy Tatiana Mafla-Martinez es una EXTRANJERA ILEGAL CRIMINAL de Colombia que fue condenada por conducir bajo la influencia de alcohol en Los Ángeles".

You bet we did, @Newsweek.



Leidy Tatiana Mafla-Martinez is a CRIMINAL ILLEGAL ALIEN from Colombia who was convicted for driving under the influence in Los Angeles. Martinez entered the country in 2022 and was RELEASED by the Biden administration.



Under President Trump and… pic.twitter.com/cl82yI8Ixx — Homeland Security (@DHSgov) August 18, 2025

Además, agregó que "Martínez ingresó al país en 2022 y fue LIBERADA por la administración Biden. Bajo el presidente Trump, si infringe la ley, enfrentará las consecuencias".