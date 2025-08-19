"Invadir Venezuela sería el peor error": Petro a Trump por despliegue militar en el Caribe

Durante el consejo de ministros que se realizó este martes en Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro se refirió a la tensión por el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe.

“Los gringos están en la olla si piensan que invadiendo Venezuela resuelven su problema. Meten a Venezuela en el lado de siria y arrastran a colombia. Eso significa más economía para la muerte no la vida, le dije a Trump a través de sus emisarios que eso sería el peor error. No somos aliados de maduro, yo voy a pasar acá y maduro va a pasar, el mío está fijado por la constitución. Nosotros nos vamos el 6 de agosto, no tengo nada que llevarme porque de acá no me gusta casi nada. Malos recuerdos”, dijo.

Antes su ministro de defensa, el general en (r) Pedro Sánchez, aseguró que apoyaban la decisión siempre y cuando se respetara la soberanía nacional; sin embargo, el presidente parece verlo desde otra perspectiva.

Gustavo Petro Foto: Presidencia - Juan Cano

Cabe mencionar que el líder del régimen venezolano Nicolás Maduro anunció en respuesta el despliegue de 4,5 millones de milicianos para responder a lo que calificó como “amenazas” de Estados Unidos, que en los últimos días elevó a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a su captura. El movimiento coincide con la llegada al Caribe de destructores, submarinos, aviones espía y más de 4.000 marines estadounidenses, en el marco de una operación contra el narcotráfico.

El despliegue estadounidense incluye tres destructores clase Arleigh Burke —el USS Gravely, el USS Jason Dunham y el USS Samson—, capaces de realizar operaciones antiaéreas, antisubmarinas y de ataque terrestre. Además, forman parte del operativo un submarino de ataque, helicópteros, vehículos blindados y un buque anfibio con cientos de infantes de marina.