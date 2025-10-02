En vivo
Israel deportará a Europa a activistas de flotilla por Gaza

Israel deportará a Europa a activistas de flotilla por Gaza

La Marina israelí comenzó el miércoles a interceptar los barcos de la flotilla tras advertirles que no entrara en aguas que están bajo el bloqueo que impone a Gaza, un territorio que según la ONU vive una hambruna en medio de una ofensiva de Israel

"Los buques de guerra se están acercando para interceptar la flotilla; solo quedan 81 millas náuticas hasta Gaza", declaró el contingente magrebí de la Flotilla Global Sumud en un comunicado. La política francesa Marie Mesmeur y la eurodiputada franco-palestina Rima Hassan también informaron que sus embarcaciones estaban siendo interceptadas.
Un barco (Der.), conocido como "Familia", que forma parte de la Flotilla Global Sumud, se encuentra anclado frente a la costa de la localidad de Sidi Bou Said el 9 de septiembre de 2025. Activistas a bordo de una flotilla de ayuda con destino a Gaza informaron que buques de guerra israelíes rodearon varias de sus embarcaciones el miércoles y que la interceptación de las embarcaciones principales estaba en marcha.
AFP
Por: AFP
|
Actualizado: 2 de oct, 2025

Israel anunció el jueves que deportará a Europa a los activistas propalestinos de una flotilla de ayuda dirigida a Gaza, tras interceptar varios de sus barcos en el Mediterráneo.

La flotilla Global Sumud ("sumud" significa "resiliencia" en árabe) partió de Barcelona a inicios de septiembre con unos 45 navíos y centenares de activistas propalestinos de más de 45 países, varios de ellos latinoamericanos.

La Marina israelí comenzó el miércoles a interceptar los barcos de la flotilla tras advertirles que no entrara en aguas que están bajo el bloqueo que impone a Gaza, un territorio que según la ONU vive una hambruna en medio de una ofensiva de Israel, lanzada en represalia por el ataque del movimiento islamista palestino Hamás el 7 de octubre de 2023.

Para el jueves, unos 30 barcos de la flotilla habían sido interceptados, según el sistema de rastreo del movimiento propalestino. Israel anunció el jueves que deportará a Europa a todos los activistas de la flotilla, a la que se refirió como "Hamás-Sumud", cuando lleguen a un puerto israelí, según un comunicado de su cancillería.

"Los pasajeros están a salvo y con buena salud", agregó la cancillería en X, junto a fotos de la activista sueca Greta Thunberg y otros integrantes de la flotilla.

El portavoz del movimiento pro Gaza, Saif Abukeshek, afirmó que los buques no interceptados están decididos a continuar.

Están decididos, están motivados, y hacen todo lo que está a su alcance para romper el cerco" israelí en Gaza
afirmó.

Reclamos desde Colombia

La noticia de la interceptación de los barcos de la flotilla generó preocupación internacional, sobre todo en los países de origen de los activistas.

España convocó el jueves a la encargada de negocios de Israel en Madrid, anunció el ministro de Relaciones Exteriores, José Manuel Albares.

Unos 65 españoles participan en la flotilla, y el gobierno envió un barco para escoltar la misión de solidaridad con Gaza.

Por su parte, el presidente de Colombia,Gustavo Petro, expulsó el miércoles a la delegación diplomática de Israel en Bogotá tras denunciar que dos colombianas fueron "detenidas" y exigir su "inmediata liberación".

En México, la cancillería confirmó que Israel detuvo a tres de los siete mexicanos que participan en la flotilla, Carlos Pérez Osorio, Arlin Medrano y Sol González Eguía, y pidió "garantizar que sus derechos e integridad sean respetados.

Brasil condenó la interceptación militar israelí de la flotilla en la que viajaban 15 ciudadanos brasileños, entre ellos la diputada Luizianne Lins.

"Pasa a ser responsabilidad de Israel la seguridad de las personas detenidas", dijo el gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, en un comunicado de la cancillería. En tanto, el movimiento islamista Hamás condenó la interceptación de la flotilla como un "crimen de piratería y terrorismo marítimo".

Tras su partida de España, la flotilla hizo una escala de 10 días en la costa de Túnez, donde los organizadores reportaron dos ataques con drones.

También denunciaron que dos de sus barcos fueron sometidos a "maniobras de hostigamiento" por parte de Israel.

Global Sumud había prometido continuar con su esfuerzo por romper el cerco israelí y entregar la ayuda a Gaza, pese a lo que llamó tácticas de "intimidación" del ejército israelí.

El movimiento dijo en X que permanecía "vigilante al ingresar a la zona donde flotillas previas fueron interceptadas o atacadas".

Israel bloqueó campañas similares con flotillas en junio y julio. Antes de la interceptación, el ministro español de Transformación Digital, Oscar López, urgió a la flotilla no ingresar a la zona que Israel declaró como de exclusión, que se extiende a 150 millas náuticas de Gaza.

Igualmente, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, afirmó que los activistas no representan una amenaza y urgió al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, no tratarlos como si lo fueran.

