La guerra en la Franja de Gaza no solo ha dejado miles de muertos y heridos, sino que también ha provocado una crisis silenciosa: el deterioro de la salud mental de su población. En entrevista con Blu Radio, la psicóloga colombiana Carolina Luna, integrante de Médicos Sin Fronteras (MSF) en Gaza, describió el impacto devastador que los constantes desplazamientos, los ataques a hospitales y la pérdida de familiares han generado en la vida de niños y adultos.

La repercusión de la guerra en la salud mental en Gaza: habla psicóloga colombiana Foto: suministrada

El peso del desplazamiento constante

Carolina Luna lleva apenas dos semanas en Gaza, pero su experiencia de más de seis años en misiones humanitarias le permite dimensionar el sufrimiento de la población. Según explica, el desplazamiento es una condición permanente: “Las familias desplazadas aquí podría decir que son los 2 millones de personas que están en Gaza. Todas las personas usualmente se desplazan entre 8, 10 y 11 veces”, señaló.

Este movimiento forzado, originado por las órdenes de evacuación del Ejército israelí, impide cualquier planificación de vida. “Aquí el futuro no se planea, aquí se trabaja muy sobre el día a día. Las personas dicen: si logro sobrevivir entonces mañana hago tal cosa, y si muero, pues es parte de la vida”, relató la psicóloga.

Fallecidos en Gaza Foto: AFP

Niños, las víctimas más vulnerables

Uno de los aspectos más dolorosos que Luna ha encontrado en su trabajo son las secuelas que enfrentan los menores. Historias de orfandad, amputaciones y quemaduras son parte de la cotidianidad de los hospitales de la Franja.

“Es muy difícil dar alcance a las necesidades en salud mental que tienen los niños. No solo pierden a sus padres, sino que deben mudarse con familiares lejanos y, en muchos casos, enfrentar amputaciones o heridas por quemaduras”, explicó.

En hospitales como la unidad de quemados, los equipos de MSF atienden a menores que deben lidiar simultáneamente con la pérdida de su hogar, la ausencia de sus cuidadores y un futuro incierto.



El impacto del ataque al Hospital Nasser

La situación se agravó tras el reciente doble ataque al Hospital Nasser, que dejó al menos 20 muertos, entre ellos cinco periodistas. Luna fue enfática en rechazar la agresión contra instalaciones médicas: “Los hospitales no deberían ser un objetivo nunca, bajo ninguna circunstancia, porque se están prestando servicios médicos”, enfatizó.

Publicidad

Relató que, tras el primer misil, rescatistas acudieron de inmediato, pero fueron alcanzados por un segundo ataque. “Aquí hablamos de cifras de 20 muertos, más de 50 heridos. Fallecieron médicos, periodistas y rescatistas. Fue un ataque sin previo aviso”, denunció.

Aunque sus equipos de salud mental no estaban presentes en el hospital en ese momento, algunos quedaron atrapados sin poder salir por temor a nuevos bombardeos. “Uno de ellos me dijo: tranquila, estamos bien, hoy sobrevivimos. Esa fue su frase”, narró Luna, evidenciando la normalización del horror en Gaza.

Hambre en Gaza Foto: AFP

Vivir bajo el sonido de las explosiones

La psicóloga, originaria de Popayán, reconoce que el contexto es extremadamente difícil. “Todos los días, cuando escuchas una explosión, solo te preguntas qué tan cerca está. Aprendes a vivir con los sonidos de los drones, de los aviones y de los bombardeos”, señaló.

Publicidad

Si bien tenía experiencia trabajando en zonas de conflicto en Colombia, admite que en Gaza todo ocurre en otra dimensión. “Es acostumbrarse a cosas que no tendrían por qué estar pasando, pero es el riesgo de estar acá”, comentó.



Un llamado a no minimizar la guerra

En sus palabras más contundentes, Luna pidió a la comunidad internacional no reducir la magnitud de la tragedia humanitaria en Gaza a simples “incidentes”.

“Aquí no estamos hablando de incidentes, estamos hablando de masacres indiscriminadas a la población. Durante 22 meses se han disculpado por muchas situaciones que nunca debieron pasar”, dijo.

La especialista concluyó con un mensaje claro: “Todo lo que vemos en Gaza es inimaginable. Incluso en salud mental, no hay palabras para describirlo. Mientras la guerra siga, no se puede dar un nombre a lo que vive la gente aquí, porque es algo que nadie debería experimentar”.

Escuche la entrevista completa aquí: