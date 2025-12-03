En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Inseguridad en Bogotá
Advertencia de Trump
Aviones A320
Cúcuta vuelve a la A

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Las tres compañías que vuelan entre España y Venezuela reciben la suspensión de licencias

Las tres compañías que vuelan entre España y Venezuela reciben la suspensión de licencias

De momento se mantienen en Venezuela las operaciones de cuatro aerolíneas internacionales: Copa, Wingo, Satena y Boliviana de Aviación.

Espacio aéreo de Venezuela tras recomendación de Estados Unidos a aerolíneas
Espacio aéreo de Venezuela tras recomendación de Estados Unidos a aerolíneas
Foto: flightradar24
Por: EFE
|
Actualizado: 3 de dic, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad