México se sacude por desaparición de Ángela Daniela Jiménez: la habrían descuartizado y echado ácido

En otra historia que conmocionó la sociedad, se conoció la desaparición de una joven de 16 años en Querétaro, México . Los detalles tienen consternada a toda la comunidad.

Según las autoridades, una declaración indica que a la menor la asesinaron y le arrojaron ácido tras tirarla en un terreno, detrás de un centro comercial ubicado en la zona de Fray Junípero Serra.

Ángela Daniela, una hermosa adolescente de 16 años, fue víctima de la violencia que vive México. Su mamá, visiblemente afectada, tuvo acceso al expediente de la investigación y halló un testimonio desgarrador.

“Me encuentro con la noticia de que vengo a pedir el expediente para ver cómo va el caso de mi hija y me encuentro con una declaración de una persona donde manifiesta que a mi hija la mataron y que le cortaron los dedos, sus manos, sus piernas y que la fueron a tirar a un terreno detrás de Walmart de Fray Junípero Serra, todavía le rociaron ácido”, contó a medios locales.

La mujer, que no se cansa de pedir justicia, acusó al personal de investigación de negligencia.

“Vengo a pedir justicia y que el fiscal me explique por qué no hay detenidos si ya hay nombres, y me dice que no hay pruebas contundentes, que ya peinaron la zona del terreno y que no encontraron rastros biológicos”, mencionó la madre de la menor.

Según los investigadores, ya efectuaron un barrido en la zona, pero siguen sin encontrar datos que puedan llevar a dar con el paradero de la joven.

El Gobierno mexicano registró 1.004 víctimas de feminicidio en 2021, como se tipifica el asesinato motivado por violencia de género, un 2,66 % más que en 2020. Además, el país se acerca a un registro histórico de 100.000 personas desaparecidas o no localizadas desde 1964.