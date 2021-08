En los últimos días se viralizó un video en el que la miliciana Ana Álvarez, sargento primero de la Fuerza Armada Nacional (FAN) de Venezuela , arremete contra el Gobierno de Nicolás Maduro por la crisis de ese país.

“Yo presto servicio por una cajita que me dan mensual, más nada porque el desgraciado no nos paga, hay que sacar a ese hijo de pu** de Maduro, y si quiere que me venga a matar, vivo en Integración Comunal en Maracaibo, desgraciado Maduro, hasta cuando hijo de pu**”, dice la mujer mientras buscaba en la basura.

Porque les dijo las verdades pic.twitter.com/qBRqRgr1kp — Jose (@zulianisimoj) August 3, 2021

Ante esto, según el periodista venezolano Javier Mayorca, la FAN tratará a la mujer como demente.

Además, de acuerdo con la cuenta de Twitter NotiVzlaEEUU, al parecer, Álvarez fue obligada a retractarse y dar las gracias al presidente por la comida que le da.

“Muy agradecida por una bolsa de comida que me dan, ya que no tengo mi familia aquí porque se fueron. (…) Gracias por esa bolsa que nos da el presidente. (…) Disculpen si cometí una falta, lo reconozco. Tengo problemas”, señaló la miliciana en otro video.

