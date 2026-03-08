En vivo
Mundo  / Mojtaba Jamenei, elegido como nuevo líder supremo de Irán tras muerte de su padre Alí

Mojtaba Jamenei, elegido como nuevo líder supremo de Irán tras muerte de su padre Alí

A través de un comunicado difundido por los medios iraníes, se conoció al sucesor de Alí Jamenei, quien murió tras un ataque de Estados Unidos.

