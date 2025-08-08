Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Muere astronauta de Apolo 13 que perpetró la mítica frase "Houston tenemos un problema"

Muere astronauta de Apolo 13 que perpetró la mítica frase "Houston tenemos un problema"

Jim Lovell, comandante de la misión Apolo 13 que sufrió un grave fallo en sus motores en el espacio, falleció este viernes a los 97 años.

Muere Jim Lovell de "Houston tenemos un problema"
Por: EFE
|
Actualizado: agosto 08, 2025 04:55 p. m.

El exastronauta de la NASA Jim Lovell, comandante de la misión Apolo 13 que sufrió un grave fallo en sus motores en el espacio, falleció a los 97 años en el estado de Illinois, Estados Unidos, según informó este viernes la agencia espacial estadounidense.

"La NASA envía sus condolencias a la familia del Capitán Jim Lovell, cuya vida y obra inspiraron a millones de personas a lo largo de las décadas. El carácter y la valentía inquebrantable de Jim ayudaron a nuestra nación a llegar a la Luna y transformaron una posible tragedia en un éxito del que aprendimos muchísimo. Lamentamos su fallecimiento al tiempo que celebramos sus logros", expresó la agencia.

Lovell viajó en cuatro ocasiones al espacio, aunque la más recordada de todas fue la Apolo 13 en 1970, que tuvo que abortar el alunizaje previsto por la explosión de un tanque de oxígeno días después el despegue.

Fue en este momento cuando Lovell, comandante de la misión, pronunció la célebre frase: "Ok, Houston, hemos tenido un problema aquí"; que más tarde acabaría popularizándose como "Houston, tenemos un problema".

La misión, que regresó con éxito a la Tierra, fue incluso objeto de una película, Apolo 13 (1995), que narra su historia.

"Como comandante de la misión Apolo 13, su serenidad y fortaleza bajo presión ayudó a la tripulación a regresar sana y salva a la Tierra y demostró la rapidez de pensamiento y la innovación que inspiraron las futuras misiones de la NASA", indicó la agencia estadounidense en su comunicado.

