Blu Radio  / Mundo  / Murió Diane Keaton, reconocida actriz, a los 79 años: esto se sabe

Murió Diane Keaton, reconocida actriz, a los 79 años: esto se sabe

Un Óscar a mejor actriz protagonista, dos Globos de Oro y un Bafta respaldan toda una vida en la élite desde que alcanzara la fama mundial con la saga 'The Godfather'.

Actriz Diane Keaton muere a los 79 años
Actriz Diane Keaton
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 11 de oct, 2025

La reconocida actriz y directora Diane Keaton murió a los 79 años, según confirmaron este sábado medios especializados.

Keaton, reconocida por su rol en la icónica saga 'El Padrino', falleció en California. No se conoce todavía la causa de su fallecimiento y su familia pidió "privacidad", según confirmó la revista People.

Keaton trabajó como actriz, directora y productora durante una carrera de más de medio siglo que se inició con 'Lovers and Other Strangers' en 1970.

Un Óscar a mejor actriz protagonista, dos Globos de Oro y un Bafta respaldan toda una vida en la élite desde que alcanzara la fama mundial con la saga 'The Godfather' (cuyas dos primeras entregas se estrenaron en 1972 y 1974) y con la cinta 'The Annie Hall' (1977), dirigida por Woody Allen, que le valdría la estatuilla dorada.

Keaton: actriz, directora y productora.
Keaton, reconocida por su rol en la icónica saga 'El Padrino'.
Foto: AFP

'Manhattan' (1979), 'Reds' (1981), 'Shoot the Moon' (1982), 'Marvin´s Room' (1996) o 'Something's Gotta Give' (2003) son otros de los muchos títulos aclamados por la crítica en los que aparece Keaton.

En 2022, Keaton inmortalizó las huellas de sus manos y pies sobre el cemento de la entrada del famoso Teatro Chino, ubicado en el paseo de la Fama de Hollywood (Los Ángeles, EE.UU.), en homenaje a su exitosa trayectoria como artista.

Publicidad

Las últimas películas en las que participó fueron 'Summer Camp' (2024), donde interpretó a Nora, y 'Arthur's Whisky' (2024), donde interpretó el papel de Linda.

