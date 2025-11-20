En vivo
Pelea en pleno partido de fútbol terminó en tragedia: "Mátalo, que no se meta nadie"

Pelea en pleno partido de fútbol terminó en tragedia: “Mátalo, que no se meta nadie”

Un joven de 27 años irrumpió en la pelea y, aprovechando que el adolescente había caído al piso, le propinó una fuerte patada entre el tabique y el ojo.

