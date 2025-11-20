Pelea en pleno partido de fútbol terminó en tragedia: “Mátalo, que no se meta nadie”

Un violento episodio registrado en una cancha de fútbol infantil en Mariano Acosta, partido de Merlo (Buenos Aires), terminó en una brutal agresión contra un adolescente de 16 años, quien fue noqueado tras recibir una patada en la cabeza. El ataque quedó grabado en un video que se viralizó rápidamente en redes sociales y generó profunda indignación.

El hecho ocurrió en la cancha de baby fútbol El Pola, ubicada detrás de la estación de servicio YPF. Según se observa en las imágenes, una patota ingresó abruptamente al lugar mientras dos menores discutían y se golpeaban. Uno de los agresores gritó: “Matalo, guacho, que no se meta nadie”. Otro, que portaba un arma, amenazó al resto de los presentes: “El que se mete, le doy un corchazo”.

Un joven de 27 años irrumpió en la pelea y, aprovechando que el adolescente había caído al piso, le propinó una fuerte patada entre el tabique y el ojo, dejándolo inconsciente de inmediato. “Lo desmayó de una patada, y al otro chico que estaba peleando también le pegó una piña”, relató un testigo que presenció la agresión y que calificó el ataque como “devastador”.

#Merlo “¡MATALO, GUACHO! QUE NO SE META NADIE O LES DOY UN CORCHAZO”: NOQUEÓ A UN JOVEN DE 16 AÑOS EN UNA SALVAJE PELEA EN UNA CANCHA DE FÚTBOL Y CUANDO ESTABA EN EL PISO UN AMIGO DEL AGRESOR LE PEGÓ UNA PATADA EN LA CABEZA QUE LO DESMAYÓ



La víctima se agarró a piñas con otro… pic.twitter.com/PD27tHI6Kw — 24con (@24conurbano) November 20, 2025

La víctima, identificada como M.A.T., fue trasladada al Hospital Héroes de Malvinas, donde recibió atención de urgencia. Tras varias horas en observación, fue dada de alta y se encuentra fuera de peligro, según el parte policial. Sin embargo, quienes presenciaron el hecho aseguran que el joven quedó “gravemente golpeado” y “destrozado” por la brutalidad del ataque.



Luego de la agresión, los responsables se retiraron del lugar lanzando nuevas amenazas contra los menores presentes. “Tienen amenazados a todos los chicos. Se fueron y todavía los están buscando”, afirmó el testigo.

Tras la viralización del video, las autoridades iniciaron una investigación de oficio. Tanto el agresor adulto como el otro menor involucrado en la pelea fueron identificados y quedaron imputados. De acuerdo con la Policía, el grupo habría ingresado a la cancha debido a un conflicto previo con la víctima.