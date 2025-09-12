"Petro no nos da lecciones de democracia; que deje de descalificar": eurodiputado Juan Ignacio Zoido

En la resolución aprobada en el Parlamento Europeo con 355 votos a favor, 173 en contra y 15 abstenciones a instancias de un grupo de diputados españoles de Partido Popular Europeo y que no tiene carácter vinculante, relata la situación en Colombia destacando que “Colombia ha sufrido dinámicas persistentes y cambiantes de violencia armada y terrorista, mientras la seguridad, el orden público y la situación humanitaria se han deteriorado tanto en zonas rurales como urbanas”.

El preámbulo de la resolución alerta sobre el incremento de la violencia en el país ligado grupos criminales como el ELN y disidencias de las Farc poniendo como ejemplo el atentado mortal contra Miguel Uribe, el carro bomba en Cali o el derribo de un helicóptero militar en Antioquia en el que murieron 12 policías. Los eurodiputados consideran que “estos hechos forman parte de un patrón creciente de ataques coordinados, destinados a desestabilizar las instituciones democráticas de Colombia ante las elecciones de 2026”.

Luego de la resolución, el presidente Gustavo Petro rechazó con dureza la resolución aprobada por el Parlamento Europeo: "No es por el discurso de Petro que mataron al senador Uribe Turbay. Eso, señores parlamentarios de derechas europeos, es una sinrazón. No es cierto. O los engañaron o no saben leer. No saben entender nuestro país", afirmó el mandatario en un acto oficial en Timbío, en el departamento del Cauca.

Petro, que acusó a los países europeos de estar "consumiendo más cocaína", agregó que a Uribe Turbay, del partido opositor de derecha Centro Democrático, herido el 7 de junio en un atentado que le costó la vida dos meses después, "lo mató la mafia que vive en Europa, no aquí en Colombia".

En diálogo con Mañanas Blu, Juan Ignacio Zoido, eurodiputado del Partido Popular Europeo, rechazó con contundencia las declaraciones del presidente Gustavo Petro y le hizo un llamado para que no de lecciones de democracia.