Presidente ucraniano dará discurso ante el Congreso de Estados Unidos de forma virtual

El presidente ucraniano Volodímir Zelenski se dirigirá ante el poder legislativo de Estados Unidos en un discurso virtual que se transmitirá en las dos cámaras del Congreso del país estadounidense.

El discurso tendrá lugar el miércoles 15 de marzo a las 9 de la mañana, hora del este. Se espera que el mandatario ucraniano insista a Occidente en reforzar las fuerzas armadas de su país con aviones de combate y mayor armamento.

“Me gustaría agradecer al presidente Biden y a todos los amigos de Ucrania en los Estados Unidos por el nuevo paquete de apoyo de 13.600 millones de dólares para nuestro país, nuestra gente. Lo consideramos como el primer paso hacia la restauración total de Ucrania", declaró Zelenski.

El presidente ucraniano se dirigió al Parlamento canadiense este martes, donde redobló martes sus peticiones de ayuda a Occidente para combatir la invasión rusa de su país, incluido el establecimiento de una zona de exclusión aérea, durante un emotivo discurso pronunciado virtualmente ante el Parlamento canadiense.

Tras ser presentado por el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, Zelenski se dirigió por videoteleconferencia, con un suéter y camiseta de color oliva y una bandera ucraniana a su espalda, en un mensaje, donde apeló a la empatía con su país ante una sesión conjunta especial de la Cámara Baja y el Senado de Canadá.

Durante su mensaje, que duró poco más de 11 minutos, Zelenski pidió en repetidas ocasiones a "Justin" y al resto de parlamentarios que se imaginasen Ottawa y otras ciudades canadienses bombardeadas de forma incesante por la maquinaria de guerra rusa.

Zelenski inició su discurso dirigiéndose a los parlamentarios: "Quiero que entiendan mis sentimientos y el de todos los ucranianos durante los últimos 20 días".

A continuación, el presidente ucraniano repitió en numerosas ocasiones la pregunta "¿se pueden imaginar?" para situar el conflicto en el contexto canadiense.

"¿Se imaginan la famosa Torre CN de Toronto atacada por bombas rusas? Por supuesto no le deseo esto a nadie. Pero es nuestra realidad", afirmó.

Ucrania urge el cierre de espacio aéreo

Posteriormente, Zelenski pidió directamente a Trudeau, a quien calificó de "amigo", que se imaginara a sus propios hijos despertándose de madrugada con las explosiones de las bombas y misiles rusos.

Zelenski lanzó críticas veladas a los que intentan "evitar una escalada", pero que al mismo tiempo no dan "una respuesta clara" a la aspiración ucraniana de integrarse en la OTAN.

"¿Te puedes imaginar cuando llamas a tus amigos, a tus naciones aliadas y les pides por favor cerrar el espacio aéreo, por favor, detener el bombardeo? ¿Cuántos misiles de crucero tienen que caer en nuestras ciudades para que esto suceda? Y en respuesta expresan su profunda preocupación por la situación", explicó.

"Son momentos desesperados, pero al mismo tiempo nos permiten ver quiénes han sido nuestros amigos reales durante los pasados 20 días y los últimos ocho años", declaró el presidente ucraniano.

Zelenski agregó que lo que solicita "no es mucho", sino "apoyo de verdad" para salvar vidas "en todo el mundo".

"Por favor, entiendan lo importante que es para nosotros cerrar el espacio aéreo a los misiles y aviones rusos. Espero que lo puedan entender. Espero que puedan aumentar sus esfuerzos ", dijo el presidente ucraniano.

Tras la intervención de Zelenski, los líderes de todos los partidos con representación parlamentaria tomaron la palabra para expresar su apoyo a Ucrania y criticar con dureza al presidente ruso, Vladimir Putin.

Sin embargo, ninguno de los partidos de la oposición respaldaron la petición de Zelenski para que la OTAN trate de imponer una zona de exclusión aérea sobre Ucrania.

El profesor Lucan Ahmad Way, del Departamento de Ciencia Política de la Escuela Munk de Asuntos Globales y Política Pública de Toronto y especialista en la antigua Unión Soviética y Ucrania, declaró a Efe que el discurso de Zelenski fue "muy efectivo".

"Ha recordado a los europeos y norteamericanos que esto no se limita a Ucrania, que Putin representa una amenaza al mundo liberal, incluido Canadá", dijo Way.

Sin embargo, el profesor no ve por parte del Gobierno de Canadá, pese a que en el país viven alrededor de 1,5 millones de personas de origen ucraniano, incluida la vice primera ministra Chrystia Freeland, ninguna gana de apoyar una zona de exclusión aérea.

"Me sorprendería que (el Gobierno canadiense) respalde una zona de exclusión aérea, a pesar de la diáspora ucraniana", declaró Way.

Añadió que en los últimos 30 años solo se han impuesto zona de exclusión aérea en tres ocasiones, en Irak, Bosnia y Libia, contra ejércitos mucho más débiles que el ruso y donde no había ningún riesgo de escalada bélica.

