Protestas, marchas y actos: así se conmemora Día Internacional de la Mujer en el mundo

Cada 8 de marzo, millones de personas salen a las calles o participan en actos institucionales para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, una fecha que combina celebración de avances sociales con protestas y llamados a acelerar la igualdad de género.
La conmemoración tiene más de un siglo de historia y fue reconocida oficialmente por la Organización de las Naciones Unidas en 1977. Desde entonces, el 8 de marzo se ha convertido en un día global para reivindicar derechos como la igualdad salarial, la participación política, el acceso a la educación y la protección frente a la violencia de género.
En varias ciudades europeas las movilizaciones han sido masivas. En España, miles de personas salieron a las calles de Madrid, Barcelona, Valencia y otras ciudades para exigir igualdad y denunciar la violencia contra las mujeres. Las marchas también incluyeron consignas contra la guerra y el avance de la extrema derecha, en un contexto internacional marcado por conflictos armados.
Las manifestaciones se desarrollaron con un ambiente festivo pero reivindicativo, con pancartas, música y discursos políticos. En algunas ciudades incluso participaron representantes del gobierno y organizaciones feministas, que recordaron a víctimas de violencia machista y reclamaron políticas más efectivas para prevenirla.
Alemania también registró movilizaciones significativas. En Berlín, miles de personas marcharon para denunciar la discriminación laboral y la violencia de género, en una protesta cuya asistencia superó las expectativas de las autoridades locales.
En América Latina, el foco de muchas movilizaciones estuvo en la denuncia del feminicidio y otras formas de violencia contra las mujeres. En Brasil, por ejemplo, las marchas estuvieron motivadas por recientes casos de agresiones sexuales que han generado indignación pública.
En países como Perú y Bolivia, activistas y colectivos feministas realizaron marchas y ceremonias simbólicas en espacios públicos. En Lima, grupos de mujeres participaron en rituales y concentraciones antes de iniciar las manifestaciones, mientras que en La Paz algunas protestas incluyeron fotografías de presuntos agresores para exigir justicia.
En algunas regiones, las conmemoraciones se desarrollaron en medio de tensiones políticas. En Pakistán, activistas intentaron realizar manifestaciones pese a restricciones oficiales y algunas fueron detenidas temporalmente por participar en una protesta no autorizada.
En Turquía, manifestantes marcharon por las calles de Estambul con consignas feministas y demandas por mayor protección frente a la violencia de género. Las protestas incluyeron cánticos, pancartas y llamados a reformas legales que fortalezcan los derechos de las mujeres.
No todas las conmemoraciones adoptaron la forma de protestas. En varios países asiáticos se realizaron actos institucionales y eventos culturales para reconocer el papel de las mujeres en la sociedad. En ciudades de India, organizaciones sociales organizaron talleres, conferencias y reconocimientos a mujeres emprendedoras y profesionales destacadas.
En otros lugares, como China o Rusia, la jornada se celebra con gestos más simbólicos, como la entrega de flores y eventos públicos dedicados a resaltar los logros de las mujeres en distintos ámbitos sociales y económicos.
Aunque las formas de conmemoración varían según el país, el espíritu del 8 de marzo se mantiene: reconocer los avances alcanzados y recordar que aún existen desigualdades estructurales.
Por ello, para muchas activistas el Día Internacional de la Mujer es tanto una celebración como un llamado a la acción. Las marchas, discursos y actos simbólicos alrededor del mundo coinciden en un mismo mensaje: la igualdad de género sigue siendo una tarea pendiente y requiere esfuerzos continuos de gobiernos, organizaciones y sociedades enteras.