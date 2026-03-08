Protestas, marchas y actos: así se conmemora Día Internacional de la Mujer en el mundo

Cada 8 de marzo, millones de personas salen a las calles o participan en actos institucionales para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, una fecha que combina celebración de avances sociales con protestas y llamados a acelerar la igualdad de género.

La conmemoración tiene más de un siglo de historia y fue reconocida oficialmente por la Organización de las Naciones Unidas en 1977. Desde entonces, el 8 de marzo se ha convertido en un día global para reivindicar derechos como la igualdad salarial, la participación política, el acceso a la educación y la protección frente a la violencia de género.



Marchas masivas en Europa

En varias ciudades europeas las movilizaciones han sido masivas. En España, miles de personas salieron a las calles de Madrid, Barcelona, Valencia y otras ciudades para exigir igualdad y denunciar la violencia contra las mujeres. Las marchas también incluyeron consignas contra la guerra y el avance de la extrema derecha, en un contexto internacional marcado por conflictos armados.

Las manifestaciones se desarrollaron con un ambiente festivo pero reivindicativo, con pancartas, música y discursos políticos. En algunas ciudades incluso participaron representantes del gobierno y organizaciones feministas, que recordaron a víctimas de violencia machista y reclamaron políticas más efectivas para prevenirla.

Alemania también registró movilizaciones significativas. En Berlín, miles de personas marcharon para denunciar la discriminación laboral y la violencia de género, en una protesta cuya asistencia superó las expectativas de las autoridades locales.



América Latina: protestas contra la violencia

En América Latina, el foco de muchas movilizaciones estuvo en la denuncia del feminicidio y otras formas de violencia contra las mujeres. En Brasil, por ejemplo, las marchas estuvieron motivadas por recientes casos de agresiones sexuales que han generado indignación pública.

En países como Perú y Bolivia, activistas y colectivos feministas realizaron marchas y ceremonias simbólicas en espacios públicos. En Lima, grupos de mujeres participaron en rituales y concentraciones antes de iniciar las manifestaciones, mientras que en La Paz algunas protestas incluyeron fotografías de presuntos agresores para exigir justicia.



Protestas y restricciones en Asia y Medio Oriente

En algunas regiones, las conmemoraciones se desarrollaron en medio de tensiones políticas. En Pakistán, activistas intentaron realizar manifestaciones pese a restricciones oficiales y algunas fueron detenidas temporalmente por participar en una protesta no autorizada.

En Turquía, manifestantes marcharon por las calles de Estambul con consignas feministas y demandas por mayor protección frente a la violencia de género. Las protestas incluyeron cánticos, pancartas y llamados a reformas legales que fortalezcan los derechos de las mujeres.



Actos simbólicos y celebraciones

No todas las conmemoraciones adoptaron la forma de protestas. En varios países asiáticos se realizaron actos institucionales y eventos culturales para reconocer el papel de las mujeres en la sociedad. En ciudades de India, organizaciones sociales organizaron talleres, conferencias y reconocimientos a mujeres emprendedoras y profesionales destacadas.

En otros lugares, como China o Rusia, la jornada se celebra con gestos más simbólicos, como la entrega de flores y eventos públicos dedicados a resaltar los logros de las mujeres en distintos ámbitos sociales y económicos.



Una fecha entre celebración y reivindicación

Aunque las formas de conmemoración varían según el país, el espíritu del 8 de marzo se mantiene: reconocer los avances alcanzados y recordar que aún existen desigualdades estructurales.

Por ello, para muchas activistas el Día Internacional de la Mujer es tanto una celebración como un llamado a la acción. Las marchas, discursos y actos simbólicos alrededor del mundo coinciden en un mismo mensaje: la igualdad de género sigue siendo una tarea pendiente y requiere esfuerzos continuos de gobiernos, organizaciones y sociedades enteras.