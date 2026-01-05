En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Audiencia de Maduro en Nueva York
Donald Trump
Delcy Rodríguez
Gustavo Petro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / ¿Qué busca Trump? La advertencia del exembajador Charles Shapiro sobre Venezuela

¿Qué busca Trump? La advertencia del exembajador Charles Shapiro sobre Venezuela

El exdiplomático afirmó que Trump no ha definido si su objetivo es solo sacar a Maduro, impulsar una transición democrática, reactivar la industria petrolera o mantener control político en el país.

Publicidad

Publicidad

Publicidad