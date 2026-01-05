Ledezma a Petro por calificar de "secuestro" captura de Maduro: "Son socios de un mismo club"

Las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre la captura de Nicolás Maduro en Estados Unidos provocaron una dura reacción desde la oposición venezolana. Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas y una de las figuras más visibles del antichavismo en el exilio, respondió con contundencia luego de que el mandatario colombiano calificara el operativo como un “secuestro” y pusiera en duda la base legal del operativo que realizó el Gobierno de Donald Trump que ya avanza en un juicio contra el líder del régimen venezolano.

En entrevista con Recap Blu, Ledezma aseguró que Petro y Maduro “son socios de un mismo club”, en referencia al Foro de São Paulo, y afirmó que el verdadero secuestro no es el del gobernante venezolano, sino el de todo un país.

“Venezuela es una gran cárcel. La gente puede ir presa solo por tener una foto de María Corina Machado o de Edmundo González en su celular”, sostuvo el dirigente opositor, al describir el nivel de represión que, según él, se vive en el país.

El exalcalde fue más allá y acusó directamente al régimen de estar sostenido por estructuras criminales ligadas al narcotráfico y a grupos armados que operan en zonas fronterizas con Colombia. Mencionó la presencia del ELN y de redes que controlan territorios como el Catatumbo, Arauca, la Guajira, el Zulia y el eje Apure-Táchira.



“Venezuela está secuestrada por grupos narcoterroristas, y de eso es de lo que nos tenemos que liberar”, enfatizó.

Se conocen fotos inéditas de Nicolás Maduro tras llegar a su primera audiencia en Estados Unidos Foto: ABC News

Ledezma también subrayó que una eventual salida definitiva del madurismo no solo beneficiaría a los venezolanos, sino a toda la región. A su juicio, el fin de ese sistema permitiría avanzar de manera más efectiva en la lucha contra el narcotráfico, un problema que afecta de forma directa a Colombia, Brasil y otros países vecinos.

Lo bueno que venga para Venezuela va a repercutir positivamente en toda la región afirmó Antonio Ledezma.

Sobre la captura de Maduro, el opositor la calificó como un acto de justicia y no de venganza. Recordó su propia detención cuando era alcalde de Caracas, un episodio en el que —según relató— más de 120 funcionarios armados lo sacaron por la fuerza de su despacho. Comparó esa experiencia con las imágenes del operativo en Estados Unidos y aseguró que lo ocurrido es un reconocimiento al sacrificio de miles de víctimas de persecución política y crímenes de lesa humanidad.

"Todos los sacrificios que han puesto al servicio de esta causa los venezolanos, que hemos sobrevivido todas estas etapas de persecución política, es un homenaje póstumo también a la gente que se inmoló", agregó.

Finalmente, frente a las dudas sobre la continuidad del régimen sin Maduro, Ledezma rechazó la idea de un “madurismo sin Maduro” y habló de una “mafia sin cabeza”. Insistió en que el paso dado es clave y que el liderazgo legítimo de la oposición venezolana, representado hoy por figuras como María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, deberá asumir su rol histórico. “Se ha descabezado a la mafia, y ese es el punto verdaderamente medular de esta coyuntura”, concluyó.