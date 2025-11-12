En vivo
Reino Unido deja de compartir con EEUU inteligencia sobre embarcaciones en el Caribe

El medio, además, apunta que la suspensión de las operaciones de inteligencia comenzó hace más de un mes.

Foto: captura de video
Por: EFE
|
Actualizado: 12 de nov, 2025

