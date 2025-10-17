En vivo
Blu Radio  / Mundo  / "Si Trump decide puede matar a maduro sin arriesgar un soldado": exembajador de Panamá

John Feeley, exembajador de EE. UU. en Panamá, advirtió en Blu Radio sobre los riesgos de las operaciones militares estadounidenses en el mar Caribe y la imprevisibilidad de Donald Trump frente a Venezuela.

Venezuela moviliza su Armada ante despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 17 de oct, 2025

El exembajador de Estados Unidos en Panamá, John Feeley, encendió las alertas sobre las recientes operaciones militares de Washington en el mar Caribe y la posibilidad de que el expresidente Donald Trump ordene un ataque directo contra Nicolás Maduro. En entrevista con Recap Blu de Blu Radio, Feeley aseguró que, si el líder republicano lo decide, podría hacerlo sin exponer tropas norteamericanas.

“Si Trump decide pueden fácilmente matar, sin arriesgar un soldado, a Nicolás Maduro”, afirmó Feeley, al señalar la falta de transparencia y el carácter imprevisible del proceso de toma de decisiones del exmandatario. Según el diplomático, el Consejo de Seguridad Nacional podría no estar siguiendo los canales tradicionales.

“Parte del problema que tiene Nicolás Maduro es que el proceso de tomar decisiones de Trump es una cosa de misterio. (…) Es posible que un buen día se despierte y, por necesitar una distracción de un problema político doméstico, dé la orden de lanzar un misil”, agregó el exembajador.

Feeley cuestionó además la reciente ofensiva estadounidense contra embarcaciones en el mar Caribe, al considerar que estas acciones violan normas del derecho internacional. “Volar cinco lanchas sin identificarlos ni saber si había un cargamento ilícito a bordo, sin presentar evidencias, son aguas peligrosas en términos del derecho internacional para Estados Unidos”, advirtió.

El exfuncionario calificó la operación como “muy mal concebida” y señaló que “volar las lanchas sirve para matar gente, no para responder a la inquietud de los norteamericanos de que Estados Unidos está actuando dentro del marco del derecho”.

Sobre la situación interna de Venezuela, Feeley indicó que “la oposición, por muchos años, ha querido que EE. UU. estuviera involucrado por ser el país más poderoso militarmente de la región”. No obstante, subrayó que “la oposición tiene que seguir presionando desde adentro” si busca un cambio real.

En su análisis, el exembajador sostuvo que lo que más teme el régimen de Maduro “no es Estados Unidos, sino la necesidad de abrir fuego con las fuerzas armadas contra otros venezolanos”. Y concluyó: “Los dictadores son difíciles de sacar del poder si no es por la fuerza, y si la va a usar Estados Unidos, tiene la responsabilidad de hablar claramente con su pueblo”.

