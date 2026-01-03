En vivo
Tensión en Caracas tras caída de Nicolás Maduro: largas filas en supermercados

Tensión en Caracas tras caída de Nicolás Maduro: largas filas en supermercados

Centenares de venezolanos buscan recursos por el temor de que se dé "un estallido social", mientras otros se quedan en casa a la espera de lo que sucederá.

